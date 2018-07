Ghost of Tsushima: „Panta rhei“- die Welt soll sich bewegen

The Culling 2: Das war wohl nichts – fast keine Spieler mehr

The Culling 2 wurde erst vor drei Tagen, dem 10.07.2018 releast und ist jetzt schon gescheitert. Dem Battle-Royale-Shooter gehen die Spieler aus. The Culling 2 steht vor dem Ende Kein Glück oder schlechte Leistung? Schon einem Monat nach der Ankündigung und drei Tage nach dem Release sinken die Spielerzahlen in einen erschreckend kleinen Bereich. Auf Steam geht dieser mittlerweile in die einstelligen Werte. Wie angesagt soll sich The Culling 2 an anderen BR-Games wie PUBG, Fortnite