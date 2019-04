GTA 6: Alle Infos und Gerüchte

Es gibt kaum ein anderes Spiel, um das so viele Gerüchte ranken wie GTA 6. Alle Gerüchte und News rundum Release, Plattform und Location listen wir hier für euch auf.

Release

Erst vor wenigen Monaten trollte jemand in GTA Online per Mod: „GTA 6 erscheint 2019“. Den Tumult um das einstige Gerücht könnt ihr hier noch einmal nachlesen. Nun werden neue Release-Daten prognostiziert: Ein Rockstar-Entwickler soll anonym berichtet haben, dass der heiß ersehnte Teil im November 2020 erscheinen soll. Ein Argument spräche dafür: Die PS5 kommt höchstwahrscheinlich 2020 auf den Markt. Den Kauf kann Rockstar attraktiv machen, indem der Publisher zur selben Zeit einen AAA-Titel veröffentlicht und welches Spiel könnte einen besseren Launchtitel abgeben als GTA 6?

Da Rockstar jedoch traditionell zwischen Spiele-Teilen rund sieben Jahre und zwischen Ankündigungs-Trailer und Release zwei Jahre vergehen lässt (so in den bisherigen GTA Spielen und Red Dead Redemption), wird frühestens 2022 mit GTA 6 gerechnet – so argumentierte zumindest der bekannte Videospiel-Analyst Michael Pachter. Dieses Gerücht wird mit dem Kommentar vom Rockstar-Chef Dan Houser noch erhärtet. Er sagte – womöglich scherzhaft – dass das Spiel erst erscheinen würde, wenn Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Im besten Falle würde dieser Umstand 2021 eintreten.

Plattform

Momentan kursiert das Gerücht, dass GTA 6 zeitexklusiv für einen Monat allein für die PS5 erscheinen soll. Nach Informationen von Börsenanalysten sei ein stark steigender Aktienkurs bei Take-Two darauf zurückzuführen, dass Sony den Spieleentwickler zu übernehmen versucht.

Map/Standort

Den anonymen Infos des Rockstar-Mitentwicklers zufolge, können in GTA 6 gleich zwei Städte erkundet werden. Er habe das Gerücht vernommen, dass es sich hierbei um New York und Miami handeln soll. Bereits in Vice City hielt Florida als Kulisse her und New York überließ schon Liberty City Skyline und Ostküste. Stimmen die Spekulationen, erwartet uns womöglich eine doppelt so große Map wie im fünften Teil der Reihe.

Weiterhin wird spekuliert, dass Tokyo die erwählte Location sein wird. Rockstar Games war schließlich schon zu Zeiten des dritten und vierten Teils von GTA in der japanischen Hauptstadt unterwegs. Der Publisher musste allerdings feststellen, dass das Straßennetz derart kompliziert ist, dass die Metropole nur schwerlich in eine befahrbare Map transferiert werden kann. Es bleibt fraglich, ob sich dieser Umstand mittlerweile geändert hat. Neben Tokyo stehe auch London auf der Ausschuss-Liste. Der ungewohnte Linksverkehr sei der Grund für die Eliminierung.

Andere Informationen gibt der Youtube-Kanal The Know preis, der Insider-Infos über einen Angestellten des Publishers beziehe. So soll neben New York auch Südamerika Dreh- und Angelpunkt der neuen Story werden.

Charakter

Der Youtube-Kanal The Know meint zu wissen, dass im neuen Teil des Franchise-Projekts zum ersten Mal aus der Sicht einer Frau gespielt werden kann – neben des ansonsten bevorzugt männlichen Charakters.

Ein Fakt stachelt die Gerüchteküche weiter an: Die GTA-Macher ließen Stellenanzeigen schalten, in denen nach Verstärkung für das Team gesucht wird, das in der Entwicklung für Gesichtsanimationen und Physik-Engines zuständig ist. Die Inserate würden sich auf zukünftige Projekte beziehen. Für viele Leser ist dieser Umstand gleichzusetzen mit der Ankündigung des baldigen Release der Spieleauskopplung.

Wenn es weitere Ankündigungen und News gibt, dann erfahrt ihr es zuerst bei uns. Also lehnt euch zurück, genehmigt euch ein Pißwasser und bleibt geduldig.