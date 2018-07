Jump Force: Alle bestätigten Charaktere

Harry Potter and the Cursed Child: Ab 2020 endlich auch in Deutschland

Alle deutschen Potterheads sollten sich jetzt hinsetzen! Durch das Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child ist die Geschichte des berühmten Zauberers von Jack Thorne weitererzählt worden. Nun soll das Theaterstück, welches vorher nur in England und am Broadway zu sehen war, auch nach Deutschland kommen. Endlich! Wer sich die Fortsetzung der heiß begehrten Buchreihe anschauen will, der muss aktuell noch aufwendige Städtetrips nach London planen. Doch dies wird bald vorbei