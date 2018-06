Jump Force: Trailer und erstes Gameplay-Video verÃ¶ffentlicht

Bandai Namco Entertainment kündigt das große Crossover der Anime- und Manga-Titel auf der Microsoft-Pressekonferenz zur E3 2018 an. Im Trailer zu Jump Force prügeln sich die Helden aus Dragon Ball, One Piece und Naruto auf amerikanischem Boden in der echten Welt.

Wenn Realität und Fantasie verschmelzen

Im Teaser zeigen sich die Shonen Jump-Helden Son Goku und Frieza aus Dragon Ball Z, Naruto und Sasuke aus Naruto sowie Monkey D. Ruffy und Zorro aus One Piece von ihrer stärksten Seite. Dabei kommen sie so einige ihrer besten Spezialfähigkeiten zum Einsatz. Wie viele und welche Charaktere aus anderen Shonen Jump Manga-Serien spielbar sein werden, ist noch unbekannt, aber wir dürfen auf so einige Überraschungen gespannt sein.

Zu Beginn erhalten wir einen kurzen Blick auf die Thousand Sunny aus One Piece und ein fast gänzlich zerstörtes Hokage aus Naruto. Dann wechselt die Szene zu wilden Prügeleien in New York City und weiteren bekannten Orten der realen Welt. Viel wird nicht verraten, aber zum Schluss tauchen Death Notes Light und Ryuk auf und schauen auf eine ziemlich zerstörte Hochhauslandschaft.

Die Entwickler Spike Chunsoft setzen auf die Unreal Engine und keinen Zeichentrickstil, sondern eine dreidimensionale Nachbildung der Charaktere aus den Anime. Jump Force – Unite to Fight erscheint voraussichtlich im Jahr 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und für den PC.

Erster Gameplay-Trailer zu Jump Force



Der E3-Trailer zu Jump Force