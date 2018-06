Kingdom Hearts 3: Im E3-Trailer erscheinen „Die Eiskönigin“, „Fluch der Karibik“ und viele weitere Disney-Welten

Pokémon Go: Larvitar Community Day am 16. Juni

Dass sich Pokémon Go-Fans auch im Juni wieder auf ein umfangreichen Community Day freuen können, war zweifellos klar. Doch was bringt der bevorstehende Larvitar Community Day am 16. Juni mit sich? Pokémon Go: Was der Community Day am 16. Juni so besonders macht Am Samstag den 16 Juni 2018 können sich die wieder mehr werdenden Pokémon Go Spieler mal wieder über einen besonderen Tag freuen. An diesem Tag werden vermehrt Larvitars in der Wildnis spawnen. Wie Niantic ankündigte, wird je