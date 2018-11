MediEvil: PS4-Remake mit Trailer angekÃ¼ndigt

Lesezeit: 1 min

Pünktlich zu Halloween hat Sony offiziell ein Remake vom PS1-Actionspiel MediEvil angekündigt. Im dazu erschienenen Trailer seht ihr Spielszenen vom Original und vom Remake im Vergleich.

Noch vor ein paar Tagen deutete Shawn Layden an, dass sich ein Remake von MediEvil in Entwicklung befände. Der CEO der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (puh…) merkte spezifisch an, dass MediEvil ein vollwertiges Remake und kein Remaster bekommen würde. Mit dem gestern erschienenen offiziellen Ankündigungs-Trailer trägt diese Behauptung nun Früchte. Wie auch Crash Bandicoot und aktuell Spyro (dessen Collection in Kürze erscheint) wird MediEvil von Grund auf überarbeitet, zeitgemäße Grafik und Gameplay inklusive. An dem Projekt arbeiten auch Entwickler des Originals mit, damit der Humor und der Geist des Originals bestehen bleiben.

Aus alt mach neu

Der Trailer zeigt bereits Szenen aus dem chaotisch-gruseligen Spielgeschehen. Wieder werdet ihr in die Knochen von Sir Daniel Fortesque schlüpfen und euch durch Armadas von Zombies, Vogelscheuchen etc. schnetzeln. Im Trailer seht ihr außerdem immer wieder Spielszenen aus dem Original im Vergleich mit dem Remake. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass ihr im Spiel auch zwischen alter und neuer Grafik wechseln können werdet, aber der Vergleich macht gut was her. Erscheinen soll das MediEvil-Remake noch im kommenden Jahr. Sony möchten in diesem Sinne zukünftig weitere Details zum Spiel liefern. Ob auch der zweite Teil von MediEvil neu aufgesetzt werden soll, steht noch nicht fest.