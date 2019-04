PlayStation Plus: PS4 Gratisspiele im April 2019

Wer ein PlayStation Plus Abo besitzt, bekommt diesen Monat wieder frische Abwechslung. Im April bringt euch Sony die deutsche Antwort auf Souls-Like-Spiele und ein Survival-MMO im Conan Universum. Für rund 60€ erhaltet ihr PS Plus für ein Jahr und die zwei monatlichen Gratisspiele könnt ihr so lange spielen, bis euer Abo ausläuft.

Diese Spiele hält der April für euch bereit

Ab dem 02. April stehen die beiden neuen Gratisspiele für euch zum Download bereit. Bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit, die Spiele vom März in eure Sammlung einzureihen. Welche das waren, erfahrt ihr hier.

Im April erwartet euch die deutsche Antwort auf Dark Souls. Anstatt in eine Ritterrüstung steigt ihr hier in einen Exo-Anzug, um euch den Gegnern auf dem knackigen Schwierigkeitsgrad zu stellen. In dem Action-RPG The Surge müsst ihr euch gegen einen ganzen Haufen unterschiedlicher Industrie-Arbeiter und Maschinen durchschlagen. Diese haben kurzerhand beschlossen, dass ihr jetzt zum Altmetall gehört und wollen euch an den Kragen. Im Survival-MMO Conan Exiles geht es hingegen wieder mit Schild und Schwert zur Sache oder vorzugsweise auch mit der Keule. Wer nach einem MMO mit Survival-Elementen und guter Story in einem erwachsenen Fantasy-Setting sucht, wird hier fündig.

Seit letztem Monat gibt es leider keine Angebote mehr für PlayStation 3 und PS Vita. Sony hat sie aus dem monatlichen PS Plus Sortiment entfernt und will dafür größere Titel für die PlayStation 4 zur Verfügung stellen.