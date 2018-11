Red Dead Redemption 2: Alle Traumfänger und Saurierknochen im Guide

Assassin’s Creed Odyssey: Das erwartet euch mit dem Update im November

Im November erwartet euch neuer Inhalt in der gewaltigen Welt von Assassin’s Creed Odyssey. Euch erwarten aber nicht nur neue Inhalte. Auch Epische Events werden euch das Spiel wieder versüßen. Was erwartet euch? Auf offiziellen Seiten verrät Ubisoft, was wir an neuen Inhalten erwarten dürfen und welche Events wir bestreiten können. Unter andrem erwartet euch neuer Story-Inhalt, da die Serie die vergessenen Geschichten der griechischen Welt an den Start geht. Diese neue Quest-