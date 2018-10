Red Dead Redemption 2: Neue Details zum Gameplay

Das Western-Epos Red Dead Redemption 2 kommt mit großen Schritten auf uns zu. Aktuelle Gameplay-Neuigkeiten umfassen die Spielerbeziehungen zu Pferden und Veränderungen, wenn Spieler ohne Mini-Map spielen.

Rockstar Games schwingen weiter mit der Detail-Keule um sich. Je näher der Release von Red Dead Redemption 2 am 26. Oktober rückt, desto klarer wird, wie viel Wert auf Einzelheiten bei der Entwicklung wohl wirklich gelegt wurde.

Werdet zum Pferdeflüsterer

Ein neu angekündigtes System ist beispielsweise, dass ihr als Spieler davon profitieren werdet, euch gut um euer Pferd zu kümmern. Wenn ihr gut mit eurem behuften Vierbeiner umgeht, kann dieser im Level aufsteigen. Vier Stufen lassen sich erreichen und auf jeder Stufe werdet ihr neue Boni erhalten. So wird ein Pferd auf höherer Stufe wendiger sein und sich weniger leicht erschrecken lassen. Mehr Schaden wird es auch einstecken können bevor es stirbt. Wenn ein Pferd in Red Dead Redemption 2 stirbt, bleibt es nämlich tot. Nach dem eventuellen Ableben eines Kläppers müsst ihr also ein neues Pferd suchen und eine ganz neue Beziehung zu ihm aufbauen. Zusammen mit den angekündigten 19 verschiedenen Pferderassen und bereits bekannten Details wie schrumpfenden Genitalien könnt ihr also davon ausgehen, dass Rockstar eine Menge Arbeit und Tiefgang in den Umgang mit Pferden im Spiel gesteckt haben.

Vereinfachtes Spielen ohne Mini-Map

In den neulich gelaufenen Preview-Sessions haben außerdem Mitarbeiter vom kroatischen Magazin Gameplay herausgefunden, dass Dialoge abgewandelt werden, wenn man ohne Mini-Map spielt. Solltet ihr euch entscheiden, diese zu deaktivieren, werden die NPCs in den Dialogen euch genauere Wegbeschreibungen geben. Zusammen mit umfassenderen Informationen zur Umwelt wird so sichergestellt, dass ihr euch auch ohne Mini-Map möglichst gut zurechtfindet. Ein interessanter Schritt, der großes Potenzial birgt, um das Spielerlebnis noch immersiver zu machen.

Ordentlich Schusskraft

Zuletzt gibt es jetzt genauere Zahlen zum zur Verfügung stehenden Arsenal. Ganze 50 verschiedene Schusswaffen werdet ihr in Red Dead Redemption 2 benutzen können. Das sind mehr als doppelt so viel wie im Grundspiel des Vorgängers und immer noch 14 Waffen mehr als im Vorgänger mit DLC zusammengerechnet. Noch mehr Waffen möchte Rockstar Games nach Release per DLC nachreichen.

Hier könnt ihr euch noch einmal den aktuellen Gameplay-Trailer ansehen:

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für PS4 und Xbox One.