Red Dead Redemption 2: Neues zu Day One-Patch und Companion-App

Kurz vor der Veröffentlichung macht Rockstar noch einige Ankündigungen zu Red Dead Redemption 2. Ein Day One-Patch wird noch einige Ausbesserungen zum Release vornehmen, während ihr euch mit der angekündigten Begleit-App das Leben im Westen einfacher machen könnt.

Wozu der Day One-Patch?

Rockstar Games werden einen Day One-Patch zu Red Dead Redemption 2 herausbringen. Das hat das Entwicklerstudio gestern auf der eigenen Website bekanntgegeben. Dazu sagen die Entwickler, dass ein Patch bei einem Spiel dieser Größenordnung üblich ist, damit Last-Minute-Änderungen und Bugfixes noch den Weg in das Spiel finden. Aus diesem Grund würden sie stärkstens empfehlen, den Patch vorm ersten Start noch herunterzuladen und zu installieren. Einen Changelog, der die Änderungen durch das Update näher beleuchtet, gibt es allerdings nicht. Ebenso ist noch nicht bekannt, wie groß der Patch letzten Endes sein wird.

Dazu rechnen Rockstar in der Zeit nach Release noch verstärkt mit unerwarteten Bugs und Problemen, die in der Entwicklungszeit unter das Radar gefallen sind. Aus diesem Grund hat das Studio eine sogenannte Knowledge Base eingerichtet. Diese könnt ihr nutzen um Bugs zu berichten oder gegebenenfalls bereits bekannte Bugs zu suchen.

Einfaches Leben mit der Companion-App

Zusätzlich zum Patch wurde eine Companion App angekündigt, die ab dem Releasetag kostenlos für iOS und Android erhältlich sein wird. Die App wird sich per Wlan direkt mit eurer Konsole verbinden und euch in Echtzeit Infos zum Spielgeschehen liefern. So könnt ihr beispielsweise die Weltkarte einsehen und Markierungen setzen, den Questlog einsehen oder die Werte von Arthur anzeigen. Mit diesen Features wird es euch möglich sein, das HUD im Spiel zu deaktivieren, ohne Nachteile daraus zu ziehen.

Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober 2018 erscheinen. Das Embargo zum Spiel wird hingegen schon am 25. Oktober aufgehoben, ab dem Zeitpunkt dürft ihr also mit ersten Streams, Videos und Tests rechnen.