Sony: Virtual-Reality-Markt ist schlechter als erwartet

Vor nicht allzu langer Zeit versuchte Sony die Spielebranche etwas in Bewegung zu bringen, indem sie Oculus und Valve mit VR-Endgeräten einbrachten.

Wenn man sich den VR-Bereich anschaut, erkennt man ein ziemlich langsames Wachstum des Marktes sowie eine recht langsame Entwicklung. Der Start der VR-Geräte wurde wesentlich erfolgreicher eingeschätzt.

Oculus‘ Matt Conte bestätigt diese Einschätzung. Dieser machte vor Games Industry deutlich, dass 2018 der Virtual-Reality-Markt kleiner ist. Der Grund ist seiner Aussage nach, dass nicht so viele Headsets auf dem Markt vorhanden sind wie man gehofft hat.

Es wächst und es wächst tatsächlich in einer ganz ordentlichen Geschwindigkeit, aber man sollte bei jeder Entscheidung, die man trifft, darüber nachdenken: Wie bekomme ich meinen Titel in so viele Nutzerhände wie möglich?