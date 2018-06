Unravel 2: Demo-Version kostenlos 10 Stunden testen

Electronic Arts überrascht nicht nur auf der EA Play mit einer direkten Veröffentlichung von Unravel 2, sondern bietet auch jetzt noch unerwartet großartige Angebote. Dazu gehört auch die neu erschienene Trial-Version, mit der ihr die ersten zwei Kapitel ausprobieren könnt.

Kostenlos Unravel 2 probieren

Auf der E3 2018 verkündete EA, dass das Puzzlespiel sofort zum Spielen verfügbar gemacht wurde und landete damit einen der größten Treffer auf der Konferenz. Die ersten 24 Minuten Gameplay von Unravel 2 sind bereits enthüllt worden. Das Video dazu haben wir euch unten im Artikel eingebettet.

Im Jump & Run-Titel erkundet ihr die Welt, in der sich die Yarnys umhertreiben. Findet den richtigen Weg und löst mit der Hilfe der Bandfäden-Männchen verzwickte und spannende Rätsel. Verliert also keine Zeit, denn das Angebot läuft noch bis zum Samstag, den 30. Juni 2018. Für das Testen der ersten beiden Kapitel habt ihr 10 Stunden Spielzeit zur Verfügung. Vor allem, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die 20 Euro für Unravel 2 ausgeben wollt, könnt ihr via Origin, PS4 oder Xbox One das Spiel testen.

Schließlich könnt ihr auch zu zweit am Faden hängen und den Modus für zwei Spieler einschalten. Dort tretet ihr im sogenannten Couch-Koop zusammen an. Dabei erwarten euch weitere knifflige Aufgaben, die allerhand Tricks erfordern.

Die ersten 24 Minuten Gameplay von Unravel 2