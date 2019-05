Playstation VR 2 erscheint nicht zur PS5 Einführung 2020

Dass wir demnächst die PlayStation 5 in den Händen halten können, ist allseits bekannt. Auch vermuten wir stark, dass es bereits kommendes Jahr soweit sein wird. Nun verkündete Sony: Die Playstation VR 2 wird nicht zeitgleich erscheinen.

Keinerlei Notwendigkeit

Sony stellt in einem Gespräch mit CNet klar, dass die Markteinführung beider Konsolen weder im Sinne der Entwickler noch der Community stände. Sony wird nach Markteinführung alle Hände voll zu tun haben und der Käufer der PS5 die Hände leer; gleich zwei Systeme leisten kann sich eben nicht jeder. Dominic Mallinson, Global Head of Research and Development, ist der Ansicht, dass der Verbraucher mit Input nicht bombardiert werden darf; stattdessen sei eine kleine Atempause wichtig. Auch sei VR noch nicht für den Massenmarkt geeignet, was unter anderem an der unausgereiften Technik liegt.

Was kann die PSVR 2?

So wirklich ist diese Frage (noch) nicht zu beantworten. Sony befindet sich in der Entwicklungsphase und hat bisher nicht viele Informationen durchsickern lassen. Im Gegensatz hierzu scheint es bereits eine Agenda der technischen Anforderungen zu geben. So erwäge Sony ein Wireless-Modell der VR-Brille (eher unwahrscheinlich), HDR Support, Eyetracking und neue Inhalte. Zudem könnte die PSVR 2 Therapien und Bereiche des Social Media mitgestalten.

Zumindest versichert Mallinson, dass das mit der PS4 kompatible Headset auch mit der PS5 verbunden werden kann.