Teamfight Tactics: League of Legends Patch 9.13. erscheint diese Woche

Seit einigen Tagen könnt ihr Teamfight Tactics auf dem Testserver zocken, diese Woche folgt dann der offizielle Release des rundenbasierten Strategiespiels. Dies verriet ein Twitterpost von Olivier Ged, dem Development Manager von Riot Games.

Der LoL Patch 9.13. und damit der neue Modus „Teamfight Tactics“ soll laut Olivier Ged noch in dieser Woche online gehen. So vermeldete Olivier Ged via Twitter:

#lifeofapatch is almost over as 9.13 is wrapping up and getting out of our hands to get to live servers next week.

I had a blast unveiling how the team works to ship every other week update to Summoner's Rift.

Shoutout to @shioshoujo for organizing this campaign.

