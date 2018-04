Just Dance World Cup 2018: Das Finale am 21. April in Paris

Ubisoft kündigte das Finale des Just Dance World Cup an. In der Webedia E-Sport Arena in Paris werden die Besten der Besten zusammenkommen, um gegeneinander anzutreten.

Der internationale Showdown bei Just Dance

Tänzer und Tänzerinnen aus der ganzen Welt kommen am 21. April 2018 in Paris zusammen, um im Finale des Just Dance World Cups die Jury zu überzeugen. Zuvor mussten sie sich auf nationalem Niveau in intensiven Wettkämpfen behaupten. Wird Umutcan „Technoth“ Tütüncü, der türkische Weltmeister des Vorjahres, seinen Titel gegen die 17 Konkurrenten verteidigen können? Für Deutschland tritt der 23-jährige Kevin Feddersen aus Göppingen an. Just Dance habe sein Leben verändert, erzählte er. Für ihn ist es nicht nur irgendein Tanzspiel, denn er verlor innerhalb von sechs Monaten 40 Kilo und erhielt dadurch mehr Selbstbewusstsein. Auf diese Weise konnte Kevin sich die Anerkennung der deutschen Jury sichern.

So läuft der World Cup ab

Der Wettkampf des Just Dance World Cups 2018 findet innerhalb einer Doppel-Elimierungsrunde statt. Nach zwei Niederlagen scheiden die Teilnehmer aus. Deswegen treten die Teilnehmer in der ersten Runde in einem Best-of-3-System an (zwei Siege führen zum Sieg), wobei hier um den Highscore getanzt wird. Sobald sie zwei der drei möglichen Punkte erhalten haben, ist der Kampf gewonnen. Die vier Teilnehmer mit den geringsten Punktzahlen müssen in einem Barrier-Match antreten, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Die besten sechs Tänzer, die bis dahin das Turnier überstanden haben, kämpfen dann weiter um den Weltmeistertitel. Erst jetzt starten die Live-Übertragung sowie die Bewertung durch eine Jury, welche aus zwei Profis besteht. Die Punktebewertung besteht zu einem Teil aus der Ingame-Punktezahl und zwei Punkte gehen von der Jury ab. Im Finale setzt Just Dance noch einen drauf und gibt vor, dass drei von fünf möglichen Punkten gewonnen werden müssen (Best-of-5). Die höchste Punktzahl des Finales bestimmt letztlich den Gewinner des Jahres 2018. Weitere Details zur Meisterschaft sowie Details und Zwischenstände könnt ihr hier mitverfolgen.

Um den Just Dancern beim Hüftschwingen zuschauen zu können, müsst ihr nicht vor Ort sein. Über den Twitch Live Stream, YouTube und Facebook verpasst ihr keine einzige Sekunde des Tanz-Spektakels. Beginn ist am Samstag, den 21. April um 18 Uhr.

Die 18 Finalisten im Überblick:

Umutcan „Technoth“ Tütüncü – Türkei (Weltmeister 2017)

Jordan „Prism“ Boury – Frankreich

Alexander „Sanya JDU“ Terekhov – Russland

Robert “Robert1204400” Mach – Polen

Ariadna “Anybtr” Ramirez – Mexiko

Pedro “Morales360bkn” Morales – Chile

Antonio “dancer280” Pomilia – Italien

Joseph “Aazzlano” Cordero – USA

Tiago „Viagonce“ Silva de Oliveira – Brasilien

Kevin “MeoWorange” Feddersen – Deutschland

Jassbell “jasbell15” Regas Schcolnick – Spanien

Denzal “Justdenz95” Van Uitregt – Australien

Gabriel “Gabthenostalgic” Bolduc Brouillette – Kanada

Veanna “Veanna” Viitala – Schweden

Dion “Dion Visser” Hendrikus Johannes Theodorus – Benelux

Carlos „Carlosshadow7“ Gomez – Portugal

Adithiyan „Arms73“ Armstrong – Indien

Mitchell „MitchThe Gamer04“ d’Abreu – Großbritannien

Weitere Informationen zum Just Dance World Cup findet ihr online auf der Eventseite. Und unter folgendem Link findet ihr die Trackliste für die World Finals.