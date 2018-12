Call of Duty Black Ops 4: Neue Blackout-Map vorerst ausgeschlossen

Der Blackout-Modus von Black Ops 4 wird laut Treyarch vorerst ohne neue Karten auskommen müssen. Dafür hat das Studio andere Pläne, den Battle Royale-Modus attraktiv zu halten.

Treyarch kommen mit ihrer Content-Strategie wohl mehr nach Fortnite als nach PUBG. In auf Twitter sprach David Vonderhaar (Director von Black Ops 4) davon, vorerst keine neue Map für den erfolgreichen Blackout-Modus nachreichen zu wollen. Stattdessen wollen die Entwickler die aktuelle Map fortlaufend mit neuen Inhalten versorgen.

Auf der bisher vertretenen Map findet ihr verschiedenste Schauplätze von früheren Multiplayer-Maps der Black Ops-Reihe. Vielleicht werden neue bereits bekannte Orte nachgereicht, konkrete Informationen gibt es dazu allerdings noch nicht. Die ersten Updates zur Map sollen aber schon bald folgen.

Gleichzeitig gab Vonderhaar auch an, dass dieses Konzept noch nicht der finale Weg sei. Derzeit liege das Interesse von Treyarch zwar eher darin, die Map zu verändern als eine komplett neue zu entwickeln, dies sei ihm zu Folge aber „noch offen für Änderungen“

We are on record as saying that we are more intrested in adding/subtracting and morphing this map then making new maps (at this time, subject to change, #disclaimer)

— Lord Vonderhaar (@DavidVonderhaar) November 28, 2018