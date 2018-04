Destiny 2: Ranked-PvP und weitere Details zum Kriegsgeist-DLC angekündigt

Wenn ihr eine neue Herausforderung sucht, ist die neue Erweiterung zu Destiny 2 laut Entwicklern genau das Richtige. Im Enthüllungs-Stream verrät Bungie, dass der erhöhte Schwierigkeitsgrad auch Hardcore-Spieler die Nerven kosten wird und stellt den Mars als Handlungsort vor.

Nach dreieinhalb Jahren können Spieler endlich aufatmen. Das neue Destiny 2 Erweiterungspack Kriegsgeist kommt und damit nicht genug. Das Entwicklerstudio Bungie stellte dabei jedoch nicht wie sonst den Game Director, sondern schickt Brent Gibson von Vicarious Visions, welche wie Bungie zu Activision gehören, um an dem DLC zusammenzuarbeiten.

Herausgekommen sein soll ein System mit zwei offizielle Ranglisten (Ranked-PvP): Valor und Glory. Die Valor-Rangliste sammelt ihre Punkte aus allen Crucible-Matches und richtet sich damit an Hüter, die ihre Kämpfe vor allem gerne schnell austragen. Denn bei jedem beendeten Spiel steigt euer Fortschritt, verliert ihr ein Match, wird euch zum Glück keine Strafe angehängt.

Die Glory-Rangliste ist nur was für Hardcore-Spieler, die Experten im PvP sind. Deshalb kommt diese Rangliste lediglich in der Competitive-Playlist vor. Hier hat das Verlieren Auswirkungen auf euren Rang und wie viele Bonuse ihr gewinnt.

Getting some questions about Crucible Ranks:

First Redrix’s Claymore is available only as a Glory Rank reward for reaching Fabled.

Valor & Glory feature these levels:

Guardian

Brave

Heroic

Fabled

Mythic

Legend

Valor caps at 2000 Rank Points

Glory caps at 5500 Rank Points

— Kevin Yanes (@Tocom11) 24. April 2018