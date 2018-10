Forza Horizon 4: Alle Scheunenfunde und -locations im Guide

Wieder einmal dürft ihr in Forza Horizon 4 nach Oldtimern jagen, die in Scheunen überall auf der Map versteckt sind. Mit diesem Guide könnt ihr sie alle finden!

Im Spielverlauf werdet ihr regelmäßig Anrufe bekommen, in denen euch Tipps auf einen bestimmten Scheunenfund gegeben werden. Mit einer groben Richtungsanweisung könnt ihr euch dann auf den Weg machen, um die Scheune zu finden und das jeweilige Auto kostenlos freizuschalten. Teilweise ist das ein gar nicht so einfaches Unterfangen, da manche Scheunen mitten in dichten Wäldern versteckt, oder an die dynamisch wechselnden Jahreszeiten gebunden sind. Unser Guide schafft Abhilfe und soll euch bei der Suche nach den alten Vehikeln helfen. Geordnet haben wir die Autos alphabetisch nach dem Hersteller, die Aufzählung ist also nicht zwingend die Reihenfolge, in der ihr die Autos freischaltet. Insgesamt gibt es in Forza Horizon 4 15 Scheunenfunde für euch zum freischalten:

1. Audi Sport Quattro (1983)

Diesen Allrad-betriebenen B-Klasse-Rallyeklassiker könnt ihr im Wald beim Derwent Reservoir finden. Die Scheune befindet sich auf der Karte unmittelbar südlich vom Derwent Reservoir-Schriftzug.

2. Aston Martin DB4 Zagato (1960) – Herbst-Exklusiv

Der seltene Klassiker mit James Bond-Charme befindet sich auf einem offenen Feld südöstlich vom Horizon-Festivalgelände.

3. Bentley Blower (1930)

Für diesen Wagen müsst ihr ordentlich federn lassen. Damit ihr den Hinweis für den Blower bekommt, müsst ihr satte 10 Millionen Credits ausgeben und das Bamburgh Castle-Eigentum kaufen. Finden könnt ihr ihn dann südlich vom Anwesen in einem Waldstück unmittelbar südwestlich vom Kiefernwald-Pfad-Rennen finden.

4. Ford Escort RS Turbo (1986)

Dieses C-Klasse Auto findet ihr auf einem Berggipfel im Westen von Glen Rannoch in den schottischen Highlands. Nehmt für den Weg nach oben am besten einen ordentlichen Geländewagen mit!

5. Jaguar E-Type S1 (1961)

Seht ihr den See südöstlich von Tarn Hows? Unter dem südlichen Ufer macht dort eine Schotterstraße eine 180°-Biegung. Fahrt von dort aus in Richtung Westen los und ihr findet den knallroten C-Klasse Roadster.

6. Jaguar XJ220 (1993)

Der XJ220 war seinerzeit eines der schnellsten in Serie produzierten Supersportautos. Finden könnt ihr den S1-Boliden auf eine auf einer Wiese zwischen Ambleside und der Straße mit den großen Serpentinen.

7. Lotus Elise GT1 (1997)

Dieser brachiale Tourenwagen gehört in die S1-Wagenklasse. Die zugehörige Scheune liegt im Westen vom Slate Quarry.

8. MG MGB GT (1966)

Dieser britischer Klassiker gehört zur D-Klasse und befindet sich östlich vom Mudkickers Adventure Park, nördlich von Astmoor. Fahrt an dem Streifen aus Bäumen entlang und ihr kommt zu einem kleinen Hügel, auf dem die Scheune steht.

9. Mini Cooper S (1965)

Diesen ikonischen Kleinwagen aus der D-Klasse könnt ihr nördlich von Ambleside finden. Die Scheune liegt in der Nähe vom südwestlichen Ufer des Derwent Water-Sees am Rande eines Waldstücks.

10. Peel P50 (1962) – Sommer-Exklusiv

Dieser kuriose D-Klasse-Winzling ist im Wald westlich von Ashbrook versteckt.

11. Subaru Impreza 22B STI (1998)

Wer Rallye-Spiele mag, wird diesen Wagen aus der B-Klasse mit Sicherheit kennen. Versteckt hat er sich im Lakehurst Forest, direkt abseits einer Kreuzung im Süden des Waldes.

12. Triumph Spitfire (1962)

Der Spitfire ist was für die Cabrio-Fans und Spritzfahrt-Enthusiasten. Diesen Wagen könnt ihr am äußeren Rand vom Express Railyard südlich von Glen Ronnach abholen.

13. TVR Cerbera Speed 12 (1998)

Der S1-TVR Cerbera ist ein ziemlich retrofuturistisch anmutendes Konzeptauto, der in einer Scheune im Südwesten vom Greendale Airstrip sein Dasein fristet.

14. & 15. ??? – Frühlings- und Winter-Exklusiv

Zwei Autos konnten ihrer spezifischen Jahreszeiten wegen noch nicht entdeckt werden. Natürlich werden wir sie so bald wie möglich nachreichen!

Wenn ihr in Forza Horizon 4 alle Scheunenfunde euer Eigen nennen könnt, habt ihr euren Fuhrpark ordentlich bereichert. Viel Spaß beim Suchen!