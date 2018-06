Ori and the Will of the Wisps: Neuer E3-Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der Sequel zum erfolgreichen Ori and the Blind Forest ist da. Microsoft enthüllt auf der E3 2018 einen neuen Trailer.

Neues Kampfsystem und neue Rätsel

Die Fortsetzung zum Jump & Run-Spiel lässt sich leider noch etwas Zeit. Trotz atemberaubenden ersten Szenen aus der fantastischen 2D-Welt müssen sich die Fans von Ori and the Will of the Wisps dennoch gedulden. Denn Microsoft kündigte den PC- sowie Xbox One-Titel erst für das kommende Jahr 2019 an.

Neue Anpassungen in den Optionen sowie ein gänzlich neues Kampfsystem wurden dem Nachfolger von Ori and the Blind Forest ergänzt. Dazu kommt ein packendes und liebevoll gestaltetes Abenteuer, welches die Entwickler von den Moon Studios, wie im Trailer zu sehen, abwechslungsreich und herausfordernd gestaltet haben. Ebenso ertönt während der Videosequenzen eine Sinfonie an Klängen und untermalt die einzigartigen Level.