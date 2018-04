PUBG: Kostenloses Wochenende für Xbox Live Gold-Mitglieder

PUBG: Erpressungssoftware zwingt Opfer zum Spielen

Wer sich einen Erpressungstrojaner einfängt, muss mit hohen Geldzahlungen rechnen. Eine neue sogenannte PUBG Ransomware sorgt neuerdings für viel Aufsehen, aber nicht, weil sie so gefährlich ist. Im Gegenteil, hier hatte der Entwickler wohl eher zu viel Langeweile und erlaubt sich einen eher nicht so amüsanten Spaß. Das soll wohl ein Scherz sein Der schlimmste Albtraum aller PC-Nutzer: Eine Schadsoftware hat sich in ihren Rechner geschlichen und treibt ihr Unwesen. Wer Opfer einer sol