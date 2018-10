Red Dead Redemption 2: Leak zeigt komplette Weltkarte

Der Nachrichtenstrom um Rockstar’s Western-Moloch Red Dead Redemption 2 bricht einfach nicht ab. Jetzt sind Bilder der kompletten Weltkarte des Spiels aufgetaucht. Zusammen mit einer kleinen Überraschung.

Auf Twitter und Reddit kursieren neue Bilder, die die Weltkarte von Red Dead Redemption 2 zeigen sollen. Offensichtlich stammen die Bilder aus einem deutschsprachigen Lösungsbuch zum Spiel, denn neben der Karte selbst sehen wir auch verschiedene Markierungen inklusive Legende auf der Karte. Entwickler Rockstar behaupteten selbst, dass sie für Red Dead Redemption 2 ihre bisher größte Open World geschaffen hätten. Die neuen Bilder scheinen dies zu bestätigen.

Gigantische Map mit altbekannten Orten

Einige scharfe Augen haben bereits entdeckt, dass ein Bereich am unteren linken Ende der Karte bekannt wirkt. Damit liegen sie ganz richtig, dabei handelt es sich um nichts geringeres als die Weltkarte vom ersten Red Dead Redemption. Oder zumindest den US-Amerikanischen Teil davon, denn Mexico wird im Spiel nicht enthalten oder begehbar sein. Orte wie Armadillo, Tumbleweed oder MacFarlanes Ranch werden alle wieder in Red Dead Redemption 2 vorkommen.

Setzt man diese Region nun in Perspektive zum Rest der Karte, wird erst bewusst, wie viel es eigentlich in Red Dead Redemption 2 zu entdecken gibt. Der Rest der Karte scheint den Bildern nachzuurteilen noch einmal etwa drei Mal so groß zu sein, wie der Abschnitt aus RDR1.

Here’s the full red dead redemption 2 map that comes from the guide, was leaked today. #RDR2 pic.twitter.com/L98rzBmJ70 — Jeremiah (@Gyloir) October 22, 2018

EDIT: Auf Twitter und Co sind die Bilder nicht mehr zu sehen, stattdessen haben wir das Bild hier noch einmal für euch. Seid trotzdem gewarnt: Auch wenn auf dem Bild keinerlei Spoiler zu sehen sind, wer RDR 2 lieber mit möglichst wenig Vorwissen spielen möchte, sollte jetzt natürlich wegschauen:

Red Dead Redemption 2 wird am 26.10.2018 für Xbox One und PS4 erscheinen. Es kursierten bereits Gerüchte über eine PC-Version fürs Jahr 2019, bisher wurde von Rockstar allerdings noch nichts bestätigt. Seht hier den Launch-Trailer: