Xbox Game Pass Ultimate: GerÃ¼chte Ã¼ber neuen Kombi-Dienst

Xbox-Besitzer aufgehorcht, denn die Gerüchte um einen Xbox Game Pass Ultimate werden immer lauter. So könnte Microsoft in Kürze ein neues Abonnement anbieten, das die Dienste von Xbox Game Pass und Xbox Live Gold vereint. Dieses Gerücht wurde vor wenigen Tagen auf dem Twitter-Account h0xod gestreut und im Nachgang unter anderem von The Vurge und Thurrott verbreitet. Ob die Meldung sich bewahrheiten wird, ist unsicher, da eine Bestätigung seitens Microsoft bislang noch aussteht.

Wenn ihr euch den Xbox Game Pass auf der offiziellen Seite kauft, bezahlt ihr 9,99 € und auch der reguläre Preis von Xbox Live Gold beläuft sich auf 9,99€. Falls Microsoft ein Kombi-Abo entwickelt, das die Konditionen beider Abonnements verknüpft, können die User fünf Euro einsparen – und das Monat für Monat.

Microsoft schweigt

Das günstigere Angebot des Xbox Game Pass Ultimate erscheint eine sinnvolle Möglichkeit zu sein, alle Online-Funktionen auszuschöpfen. Wieso also schweigt Microsoft, anstatt die Gerüchte zu bestätigen oder zu dementieren? Allgemein wird davon ausgegangen, dass ein PR-Gedanke der Grund für die Verzögerung ist. In diesem Monat soll die Xbox One S All-Digital offiziell angekündigt werden und ein damit verbundenes Angebot des Kombi-Abonnements kann ein entscheidendes Verkaufsargument bedeuten.

Es ist nicht immer Gold, was glänzt

Für knapp 15 Euro bekommt der Abonnent des Xbox Game Pass Ultimate einiges zu bieten. Diverse Online-Funktionen können genutzt und dutzende Spiele kostenlos oder stark vergünstigt erworben werden. Jedoch macht das Kombi-Paket nicht für jeden Sinn. Stimmen die Gerüchte, so kann die Gebühr des Abos nur monatlich abgebucht werden. Wer aber ein Jahres-Abo für Xbox Live abschließt und ein weiteres Angebot im Online-Shop wahrnimmt, bezahlt sowieso nur rund fünf Euro im Monat für die Mitgliedschaft. Im buchstäblich ungünstigsten Falle zahlt der Verbraucher dann sogar noch drauf. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit sich Microsoft zu den Gerüchten äußert. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr hier mehr.