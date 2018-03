Xbox Live: Probleme beim Kaufen und Nutzen von Inhalten

Seit gestern Abend melden einige Xbox One und Xbox 360 Spieler, dass es Probleme mit den Xbox Live Diensten gibt. Einige Funktionsweisen sind eingeschränkt und Microsoft kündigte bereits an, dass an einer Behebung der Probleme gearbeitet werde.

Die Xbox Live-Status-Seite von Microsoft bestätigt eine Handvoll Probleme, die die Xbox Live-Dienste, Apps und einige Spiele einschränken. Davon betroffen sind unter anderem der Cloud-Speicher, das Hinzufügen von Freunden, Game DVR, die Gamerscore Rangliste und das Bearbeiten des Avatars. Andere Spieler haben Schwierigkeiten, im Store Inhalte zu kaufen, Codes einzulösen, Errungenschaften anzusehen oder jegliche Käufe herunterzuladen. Dadurch laden Game Pass Inhalte langsamer bis gar nicht mehr und einige Angebote des Game Passes sind nicht für alle Spiele in der Bibliothek vorhanden.

Studio Wildcard meldet für “ARK: Survival Evolved” auf Twitter:

For those having trouble launching ARK or seeing servers on Xbox, Microsoft are currently investigating some issues with their XBL Services:https://t.co/GyZ7N19SbM

— ARK (@survivetheark) 14. März 2018