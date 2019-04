Xbox Scarlett: Bessere Hardware als PS5?

Vor einigen Tagen hat Sony endlich genauere Informationen über die Hardware der kommenden Konsole PlayStation 5 bekannt gegeben. Es dauerte nicht lange und ein Twitter-Post entfacht das Gerücht, dass die Xbox Scarlett wieder einmal mehr Leistung als ihr ewiger Konkurrent von Sony haben wird haben wird.

Im genannten Post des Gründers des Online-Magazins Seasoned Gaming, Ainsley Bowden heißt es übersetzt:

Die Playstation 5 Hardware Informationen sind genau das, was wir erhofft und sogar mehr als die meisten erwartet haben. Mehrere Insider haben nun bestätigt, dass die Xbox Anaconda noch besser sein wird, als man vermutete. All das bedeutet, das nächstes Jahr für Fans beider Konsolen großartig wird.

— Ainsley Bowden (@Porshapwr) April 17, 2019