Xbox Scarlett: Wird Streaming durch xCloud möglich sein?

Die Ära der aktuellen Konsolengeneration neigt sich ihrem Ende zu. Währenddessen steigt die Anzahl an Nachrichten, Leaks und Spekulationen über die neuen Konsolen von Sony und Microsoft. Letztere kündigten vor einiger Zeit ihr sogenanntes Project xCloud an. Damit will Hersteller Microsoft einen Streamingdienst zur Verfügung stellen, der das Spielen von Xbox- und Computerspielen mit dem Smartphone verbindet.

Damit soll das erreicht werden, was für Musik und Filme heutzutage schon üblich ist. Man fängt an der heimischen Konsole ein Spiel an. Später unterwegs kann man dann über xCloud mit dem Smartphone auf den selben Spielstand zugreifen. Dafür wird eine Internetverbindung mit mindestens 10 MBit/s und einem Xbox Controller benötigt, den man per Bluethooth mit dem Smartphone verbindet. Die dazu nötige Infrastruktur stellen nach Angaben eines Blogeintrags von Microsoft die Azure-Datenzentren, welche bereits in 54 Ländern verfügbar ist. Eine Demoversion des Dienstes zeigte Microsoft bereits am Rennspiel Forza, welches einwandfrei spielbar war.

Inwieweit sich xCloud in die neuen Konsolen integrieren und ob sie in allen Versionen von Xbox Scarlett, Anaconda und Lockhart (Arbeitstitel) verfügbar sind, verriet Microsoft bisher nicht.