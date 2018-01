Playerunknown’s Battlegrounds: Ein weiteres Update für die Xbox One Version

Auch diese Woche bekommt Playerunknown’s Battlegrounds ein Update, bei dem es vor allem um die Verbesserung des Spielerlebnis geht. Nach offizieller Aussage erscheint dieses heute im Laufe des Tages.

Immer wieder hat Playerunknown’s Battlegrounds mit Fehlern und Problemen zu kämpfen, sodass es notwendig für die Macher ist, regelmäßig Patches und Updates zu veröffentlichen. Diese Woche erscheint das vierte Update für die Xbox One Version und bringt einige Optimierungen mit sich, über die sich die meisten von euch freuen dürften.

Die Verantwortlichen der Bluehole Studios gaben in einem Statement bekannt, dass die Tests für den Patch problemlos gelaufen sind. Ebenfalls soll das Ganze heute erscheinen, doch von einer genauen Uhrzeit war leider keine Rede.

Welche Probleme genau angegangen wurden, könnt ihr in den folgenden Patchnotes nachlesen.

Aim acceleration can now be adjusted by players via in-game option

Player weapon damage has been increased against vehicles. We will continue to monitor player feedback and telemetry and make further balancing adjustments as needed in future updates

FPP Solo matchmaking queue will be made available for NA/EU/and Oceanic servers. We will open other modes within those regions as concurrency allows

Fixed an issue that caused indoor lighting and shadows to appear too dark and blueish