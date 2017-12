PlayerUnknown’s Battlegrounds: Launch Trailer zur Xbox-One Version

PlayerUnknown’s Battlegrounds ist in aller Munde

Wenn man in diesem Jahr an einem Spiel nicht vorbeigekommen ist, dann ist es wohl PlayerUnknown’s Battlegrounds. Der von Bluehole Studios veröffentlichte Online-Multiplayer-Shooter brach in diesem Jahr alle Rekorde. Das Studio brachte das Spiel als Early-Access-Fassung im März für Steam, dieser verkaufte sich nun mittlerweile weit über 15 Millionen Mal. Auf der diesjährigen E3 wurde, auf diesen Erfolg aufbauen, die Xbox One-Version angekündigt.

Launch Trailer für die Xbox One-Version

Heute ist es nun soweit und auch die Besitzer, der Microsoft Konsole dürfen in den Genuss des Spiels kommen. Dem Xbox Live Store entnehmend, ist der Download 5,24 GB groß. Entpackt bringt es das Spiel auf ca. 30 GB.

Damit die Community auch richtig eingestimmt wird auf das Spiel, wurde gestern noch ein offizieller Launch Trailer für die Xbox One Fassung veröffentlicht. Diesen wollen für euch natürlich nicht vorenthalten und wünschen allen Xbox One Spielern viel Spaß beim Zocken.