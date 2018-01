PlayerUnknown’s Battlegrounds: Patch verbessert Treffererkennung

Keine Neuerungen, aber immerhin Verbesserungen brachte der gestrige Patch für den Battle Royal-Shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds. Mitunter ist die Treffererkennung für Distanzschüsse betroffen.

Gestern Abend gaben die Entwickler der PUBG Corporation über Twitter bekannt, dass sie einen kleinen Patch veröffentlichten. Dieser befasst sich unter anderem mit der Treffererkennung für Distanzschüsse und einem Fehler, der den Client in der Lobby öfter zum Absturz brachte. So hieß es in dem offiziellen Post auf Twitter:

Die Entwickler arbeiten laut eigener Aussage auch weiterhin daran, Fehler auszumerzen und auf die Wünsche der Fans einzugehen. So habe die Optimierung der Performance höchste Priorität, aber auch kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen würden nicht im Sand versinken.

Den offiziellen Tweet könnt ihr hier einsehen.

PC players, today we deployed a small patch that fixed an issue with long range hits not registering intermittently and an issue with the client crashing in the lobby. Please make sure to download this update if you haven't already.

— PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) January 3, 2018