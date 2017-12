Playerunknown’s Battlegrounds: Xbox One Version bekommt Update

Erst seit kurzer Zeit gibt es den beliebten Shooter PUBG auch für die Xbox One, doch seit Release klagen die Spieler über Probleme. Nun wird der erste Patch veröffentlicht, welcher einigen Fehlern den Garaus machen soll.

Seit einigen Tagen schon kämpfen die Spieler nicht nur gegeneinander, sondern auch mit diversen Problemen und der Performance von Playerunknown’s Battlegrounds. Dies betrifft allerdings nur die Version für Xbox One. Die Entwickler sind jedoch darum bemüht, euch ein gutes Spielerlebnis zu bieten und veröffentlichen somit heute gegen 10 Uhr CET einen Patch. Dieser bringt einige Optimierungen mit sich.

Der Changelog ist bereits einsehbar. Dieser zeigt, dass einige Änderungen für eine bessere Performance erfolgten. Um sich zu helfen, griffen viele Spieler auf das Deaktivieren der Aufnahmefunktion zurück, was allerdings nur mäßig Wirkung zeigte.

Womit genau die Entwickler sich auseinandergesetzt haben, könnt ihr hier im Changelog nachlesen.

Gas can now be used while on bike or bike with sidecar

UI prompts now appear when reload and enter a vehicle options are present

Player icon is now more clearly visible on the world map

Equipment icons on HUD will now be visible

Character now correctly faces the proper direction when stopping while swimming

Addressed arm animations specific to holding some weapons

Fixed player camera issues while a passenger on the backseat of a Buggy

Cleaned up sidecar passenger animations in first person view

Controls on motorcycle no longer inverted

Slightly improved anti-aliasing on Xbox One and Xbox One S

First pass visual and performance improvements

Fixed instances of player nametags not properly displaying in the lobby during Squad and Duo play

Fixed minor animation while crouching and prone

Solved issues where curtains on windows block line of sight of players in the TPP mode

Fixed an issue where when Squad leader left the party, voice chat ceased to function as intended

Fixed issue where players could lean out of vehicles even when obstructed

Changed collision of cardboard boxes in Yasnaya city

Fixed typo in the controller guide