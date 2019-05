PlayStation 5: AMD könnte auf der E3 Next-Gen Technologie vorstellen

AMD hat das Fan-Event Next Horizon Gaming für die E3 angekündigt. Auf der Veranstaltung könnte über Next-Gen Technologie, wie die der PlayStation 5, gesprochen werden. Möglicherweise bekommen wir sogar eine Präsentation.

Was genau auf dem Next Horizon Gaming Event bekannt gegeben oder präsentiert werden soll, hat AMD noch nicht bekanntgegeben. In der Pressemitteilung ist nur von wegweisenden Produkten für die nächste Generation von PC, Konsole und Cloud-Gaming die Rede. Wahrscheinlich wird es aber eine Ankündigung von AMDs Navi-Karte geben, die möglicherweise später im dritten Quartal 2019 erscheint.

Da in der Pressemitteilung auch von Konsolen und Cloud-Gaming gesprochen wird, sollte AMDs Navi-Chip auch in der PS5, Xbox Scarlett und Google Stadia genutzt werden. Demnach könnten wir auf der E3 doch neue Infos zur PlayStation 5 erhalten.

.@AMD is headed to #E3 for a special #NextHorizonGaming event! If you’re in LA, join us at @TheNovoDTLA, or watch our livestream to learn about AMD’s next-generation products that will power new PC, console and cloud gaming experiences for years to come. https://t.co/yEhN7N5dV6 pic.twitter.com/sTsD9Au7RB

— AMD Gaming (@AMDGaming) May 14, 2019