PlayStation 5: GTA 6, Assassins Creed und mehr zum Launch

Es gibt weitere Neuigkeiten von dem anonymen europäischen Entwickler, der angeblich an einem Launch-Titel für die PlayStation 5 arbeitet. Nachdem in letzter Zeit mehr über einen möglichen Release-Zeitraum und PS Plus Premium spekuliert wurde, widmet er sich nun den möglichen Spielen, die bei Erscheinen der PS5 veröffentlicht werden.

GTA 6 zuerst exklusiv für PS5?

Die neuen Gerüchte auf pastebin drehen sich um die Launch-Titel der PS5 und halten ein paar echte Perlen bereit. Demnach sollen einige Exklusiv-Titel, aber auch nicht unter diese Kategorie fallende Spiele, zum Release erscheinen.

PS5 exklusive Spiele

The Last of Us 2 Remaster

PUBG Remaster 4k und Free-to-Play mit PS Plus

4k und Free-to-Play mit PS Plus Ghost of Tsushima Remaster

Gran Turismo 7 VR

Nicht exklusive Spiele

GTA 6

Battlefield Bad Company 3

Assassins Creed

Harry Potter

Außerdem wurde angemerkt, dass Sony viel Geld bezahlt haben soll, damit GTA 6 den ersten Monat lang nur auf der PS5 verfügbar ist. Ob das der Wahrheit entspricht, bleibt aber abzuwarten, denn dass Rockstar Games einen Exklusiv-Deal unterzeichnet oder das neue GTA schon nächstes Jahr erscheint, ist eher unwahrscheinlich.

Zudem wurden auch noch zwei bis drei weitere AAA-Titel und PSVR2-Spiele aufgezählt, die aber noch nicht benannt wurden. Auch das bisher noch nicht offiziell angekündigte Harry-Potter-RPG wurde mit aufgelistet.

Horizon Zero Dawn 2: Möglicher Release 2021

Horizon Zero Dawn ist eines der Highlights der PS4. 2017 hat das Action-RPG von Guerilla Games große Wellen geschlagen und konnte eine gigantische Fanbase für sich gewinnen. Die wartet jetzt gespannt auf einen Nachfolger, der nach dem Erfolg des ersten Teils sehr wahrscheinlich ist. Jetzt gibt es erste Gerüchte zu einem Release für 2021, und das auf der Playstation 5.

Horizon Zero Dawn 2 für die PS5

Der vor Kurzem auf pastebin erschienene Artikel über Gerüchte zur PS5, den wir hier schon besprochen haben, hält auch noch ein paar weitere interessante Punkte bereit.Denn der Entwickler aus der EU, der angeblich an einem der Launch-Titel für die kommende Konsolen-Generation arbeitet, behauptet unter anderem auch, dass sich Horizon Zero Dawn 2 bereits in Entwicklung befindet. Es soll 2021 exklusiv für die Playstation 5 erscheinen. Da Entwickler Guerilla Games laut eigenen Aussagen momentan an einem neuen Rollenspiel werkelt, könnte das durchaus hinkommen. Aktuell bleiben uns aber nicht mehr als Gerüchte.