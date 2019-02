PlayStation 5: Patent deutet auf Abwärtskompatibilität hin – Alte Spiele auf der PS5?

Metro Exodus – Heute ab 16:00 Uhr im Stream mit DreamHack-Gewinnspiel

Endlich ist es so weit: Metro Exodus geht an den Start! Auf geht’s, ab geht’s in den Untergrund der russischen U-Bahn. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit Tickets für die DreamHack in Leipzig zu gewinnen. Schon vor einiger Zeit hatten wir die Möglichkeit Metro Exodus anzuspielen. Schon damals überzeugte das Spiel durch seine treue Linie zu den Vorgängern. Heute ab 16:00 Uhr könnt ihr auf www.twitch.tv/ingame_de einen Blick auf das Spiel werfen und sehen, wie sich Giaco schlägt