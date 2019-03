PlayStation 5: Raytracing für neue Konsole möglich

Die Gerüchte rund um die neue PlayStation reißen nicht ab. Nachdem der Veröffentlichungszeitraum der PS5 weiterhin Rätsel aufwirft, sorgt eine Stellenausschreibung von Sony derzeit für Aufruhr. Besonders Liebhaber guter Grafik dürfen sich freuen, denn die Annonce lässt darauf schließen, dass die PlayStation 5 rechenintensives Raytracing unterstützen könnte.

PS5: Stellenausschreibung lässt auf Raytracing schließen

Auch wenn die Features der PS5 weiterhin im Dunkel der Zukunft liegen, häufen sich in den vergangenen Wochen und Monaten kleinere Hinweise, die sich im Laufe der Zeit zu einem Mosaik zusammenfügen. Ein weiteres Puzzleteil lieferte Sony am 28. Februar, als sie auf ihrer offiziellen Job-Seite nach einem Lead Graphics Engineer suchten – soweit so gewöhnlich. Allerdings lässt sich der Ausschreibung entnehmen, dass zu den Skills dieser Person auch Kenntnisse im Bereich des Raytracing gehören könnten.

Im Anforderungskatalog heißt es unter der Kategorie „Nice to have“, dass der entsprechende Mitarbeiter Erfahrungen im Bereich moderner GI- und Raytracing-Techniken aufweisen sollte, diese aber keine Pflicht seien. Dementsprechend handelt es sich also keinesfalls um einen bestätigten Fakt, dass Raytracing für die PlayStation 5 kommt, sondern vielmehr um einen möglichen Hinweis darauf, dass Sony an der Technologie arbeitet.

In einem Interview hat der „Metro Exodus“-Entwickler 4A Games erst vor wenigen Wochen eingeräumt, dass Raytracing in abgeschwächter Form durchaus auch für die Heimkonsolen umsetzbar wäre. Die realistische Berechnung und Darstellung von Lichteffekten gehört aktuell großen technologischen Fortschritten in puncto Rechner-Architektur und könnte dementsprechend schon bald auch den Weg in den Massenmarkt finden.