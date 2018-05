Playstation bietet Wochenend-Deals für GTA 5 und co.

Take Two: Neue PS5 im Jahre 2020?

Momentan konnten von Take Twos CEO Strauss Zelnick noch keine genaueren Deatils preisgegben werden. 2020 soll es so weit sein Was aber schon seit einiger Zeit im Gespräch ist : 2020 soll eine Veröffentlichung der PS5 geplant sein. Marktanalysten sind zuversichtlich, dass der Übergang von der PS4 in die PS5 problemlos und erfolgreich über die Bühne gehen sollte. Die letzten Übergänge von alten Konsolen auf neue Konsolen waren bis her auch immer erfolg