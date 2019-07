Die Gratisspiele für PS Plus Abonnenten im Juli wurden kurzfristig geändert. Sony hat eines der beiden angekündigten Spiele mit einem bzw. zwei Adventure-Highlights ausgetauscht.

Kurzfristiger Wechsel von PES

Update vom 3.7.2019: Sony hat kurzfristige Änderungen an ihrem Line-up für die Gratisspiele im Juli bekanntgegeben. Das heißt, Pro Evolution Soccer wird durch die Digital Deluxe Edition vom Adventure-Hit des letzten Jahres Detroit: Become Human ersetzt. Da in dieser Deluxe Edition auch der Klassiker Heavy Rain enthalten ist, bekommt ihr den Verlust von PES praktisch mit zwei anderen Titeln ersetzt. Horizon Chase Turbo bleibt weiter im Line-up enthalten. Ob die Änderungen auf den Unmut der Fans gegenüber PES zurückzuführen ist oder einen anderen Grund hat, können wir leider nicht sagen. Sony hat diesbezüglich noch kein Statement abgegeben. Eine Fußball-Simulation durch zwei Story-lastige Adventures zu ersetzen ist auf jeden Fall mutig. Was haltet ihr von der Änderung? Habt ihr euch auf PES gefreut oder begrüßt ihr das neue Line-up?

Gratisspiele im Juli 2019

Horizon Chase Turbo

Detroit: Become Human

Ab dem 2. Juli stehen sie zum Download bereit. Eine genaue Uhrzeit ist nicht bekannt.

Detroit: Become Human

In dem Adventure-Highlight von Quantic Dream aus dem letzten Jahr geht es in ein futuristisches Detroit. Im Jahr 2038 sind Androiden ein normaler Teil des menschlichen Alltags. Sie übernehmen Aufgaben die den Menschen zu lästig oder gefährlich sind. Wir schlüpfen während des Verlaufs des Spiels in die Rolle von drei unterschiedlichen Androiden. Der erste ist ein Prototyp, der die Polizei dabei unterstützt Vorfälle zu untersuchen, bei denen Androiden von ihren Protokollen abgewichen sind. Die zweite ist eine Haushaltshilfe bei einem arbeitslosen Trinker in dem verwahrlosten Vorort der Stadt, der all seine Jobs aufgrund von Androiden verloren hat. Der letzte ist Pfleger für einen im Rollstuhl sitzenden Künstler. Dieser baut eine gute Beziehung zu seinem Androiden auf und ermuntert ihn sogar dazu, eine Persönlichkeit zu entwickeln.

In Detroit: Become Human werden wirklich tiefgründige Geschichten und Problematiken einer möglichen Zukunft behandelt. Ihr habt immer mehrere Möglichkeiten zu handeln und auf die Geschehnisse zu reagieren. Die Konflikte können auf die unterschiedlichsten Weisen enden und aufgrund dessen hat das Spiel auch einen hohen wiederspiel Wert.

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo ist ein Arcade-Rennspiel von dem brasilianischen Entwicklerstudio Aquiris Game. Nicht weit hergeholt ist der Vergleich zu Rennspielen aus den 80er und 90er Jahren: Das Gameplay erinnert an Top Gear, Rush oder auch Out Run. Die Macher wollten diesen Klassikern mit dem 2018 veröffentlichten Horizon Chase Turbo Tribut zollen und zusätzlich den Multiplayer-Modus in den Fokus rücken. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig spielen und sowohl Wüsten als auch Vulkan-Gegenden erkunden. Zudem erfährt das Wetter große Aufmerksamkeit, denn Regen und Sandstürme erschweren so manche Fahrt. Ab dem 2. Juli, also nächste Woche Dienstag, könnt ihr eure Pace unter Beweis stellen und das Game kostenlos downloaden.

PES

Ihr feiert Fußballsimulationen? Dann könnte Pro Evolution Soccer, kurz PES, etwas für euch sein. Entwickler Konami besitzt im Gegensatz zum Konkurrenten FIFA zwar weniger Lizenzrechte und in der Folge nicht allzu namhafte Spieler und Mannschaften, doch lobt die Fachpresse das realistische und taktisch anspruchsvolle Fußballspiel.

Nur noch bis zum 02. Juli habt ihr Zeit, die kostenlos angebotenen Spiele des aktuellen Monats herunterzuladen, ab da stehen die neuen Titel zum Download im PS Store bereit. Wenn ihr Borderlands: The Handsome Collection und Sonic Mania in der virtuellen Bibliothek haben wollt, ohne ins Portmonee greifen zu müssen, haltet euch ran.