PlayStation Plus: Kostenlose Spiele für den Mai 2018 unter anderem mit Beyond: Two Souls

Jeden Monat wieder dürfen sich Besitzer eines Abonnements von PlayStation Plus über eine Hand voll erlesener Spieleperlen freuen, die ohne weitere Kosten der Bibliothek hinzugefügt werden dürfen. Im Mai 2018 ist unter anderem Beyond: Two Souls mit in der Auswahl.

PlayStation Plus: Das Angebot für den Mai 2018 in der Übersicht

Auch im nächsten Monat wird es wieder frische Spiele für Besitzer des hauseigenen Abo-Dienst der PlayStation-Systeme geben. Wie üblich könnt ihr die Titel mit einem gültigen PS Plus-Abo ohne weitere Kosten herunterladen. Anschließend könnt ihr sie so lange verwenden, wie euer Abonnement gültig ist. Auch im Mai fährt Sony wieder mit einem netten Angebot auf, dass sich nach einiger Kritik der Spieler immer mehr sehen lassen kann.

Wer sich schon einmal auf den kommenden Release von Detroit Become Human vorbereiten möchte oder einfach Lust auf einen erzählerischen Mix aus Film und Videospiel hat, wird sich sicherlich über Beyond: Two Souls freuen. Für Jump’n’Run-Enthusiasten gibt es auf der PS4 außerdem noch das spaßige Rayman Legends, welches ihr auch im Couch-Koop mit euren Freunden genießen könnt. Besitzer der PS3 bekommen mit Risen 3: Titan Lords ein schönes Rollenspiel mit Piraten-Setting aus der deutschen Entwicklerschmiede Piranha Bytes.

Alle Spiele für den Mai 2018:

Beyond: Two Souls (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Risen 3: Titan Lords (PS3)

Eat Them (PS3)

King Oddball (PS Vita)

Furmins (PS Vita)

Ab dem 01. Mai 2018 stehen die Spiele zur Verfügung. Bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr noch die Möglichkeit euch die Titel aus dem April 2018 auf die heimischen Konsolen zu laden. Mit dabei sind unter anderem Mad Max und Trackmania Turbo für die PS4.