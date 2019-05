PlayStation Plus: Overcooked gratis erhältlich

Call of Duty: Reveal steht kurz bevor

Seit geraumer Zeit ranken sich Gerüchte um die offizielle Ankündigung eines neuen Teil der Call of Duty-Reihe. Nun wurde auf den Accounts in Twitter und Facebook Titel- und Profilbilder angepasst. Ob das dominierende schwarz eine Anspielung auf das Thema des neuen Spiel sein könnte bleibt abzuwarten. Was wissen wir bereits? Nach Angaben von Publisher Activision Blizzard werden wir wohl genaueres zum Spiel am 30.05. erfahren, also diesen Donnerstag. Natürlich wird dies zuerst in der For