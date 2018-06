PlayStation Store Deals: 226 Spiele für unter 15 Euro

Im PlayStation Store startete vor kurzem eine neue Verkaufsaktion. Diese bietet euch mehr als 200 PS4-Spiele zu Preisen von weniger als 15 Euro. Im Angebot enthalten sind diverse Spiele der verschiedensten Genres. Die Aktion endet am 5.Juli 2018.

PlayStation Store-Aktion: 226 Spiele für Lau

Sony hat im PlayStation Store eine neue Rabatt-Aktion gestartet, in dessen Zuge ihr etliche Spiele zu Preisen von unter 15 Euro ergattern könnt. Hierbei fallen Rabatte von bis zu 73% an. Unter anderem ist beispielsweise Rise of the Tomb Raider zu einem Schnäppchen-Preis von 14,99 Euro verfügbar. Abseits der Aktion kostet das Spiel 59,99 im PlayStation Store. Im Folgenden eine kleine Liste mit einigen der lohnenswertesten Rabatte.

Fallout 4 ( 12,99 statt 29,99)

Need for Speed ( 9,99 statt 29,99)

Titanfall 2-Ultimate Edition ( 14,99 statt 39,99)

Dark Souls 3 ( 14,99 statt 49,99)

Mad Max ( 12,99 statt 69,99)

Thief ( 3,99 stat 19,99)

Prey ( 14,99 statt 39,99)

DmC Definitive Edition ( 9,99 statt 39,99)

Wer sich selber einen Überblick über die Aktion verschaffen will, der findet die reduzierten Spiele auch auf der offiziellen PlayStation Store-Website.