Pokémon GO: Alle Feldforschungen & Abenteuerwochen in der Liste

Jeden Monat auf’s Neue stellt euch Pokémon GO Aufgaben bzw. Feldforschungen, die ihr dann in Ruhe abarbeiten könnt. Als Belohnungen winken seltene Items und legendäre Pokémon, nicht selten in der Shiny-Form. Wir haben alle Feldforschungen für euch zusammengesucht und in eine Liste gepackt.

Das sind Feldforschungen

Wen habt ihr in den bisherigen – besonders in den ersten – Pokémon-Spielen mit als erstes kennengelernt? Richtig, Professor Eich. Er studiert die Welt der Pokémon und bittet euch um Unterstützung. Ähnlich ist es in Pokémon GO: Professor Willow untersucht ebenfalls alles zum Thema Pokémon und hat euch als Assistent auserkoren. Wenn ihr Aufgaben für ihn erledigt, erhaltet ihr Stempel und schaltet dann Forschungsdurchbrüche frei. Feldforschungen stehen erst zur Verfügung, wenn ihr PokéStops besucht.

Feldforschungen: Diese Belohnungen gibt’s

Feldforschungen sind eine gute Methode, um seltene Items und mächtige Pokémon – oft in exklusiven Formen – in euren Rucksack zu transferieren. Nicht selten könnt ihr bei Erfüllung der Aufgaben Sternenstaub, Sonderbonbons, Beeren, Pokébälle, TM’S, Premium-Raid-Pass u. v. m. erhalten. Die interessantesten Belohnungen sind allerdings die Pokémon-Begegnungen.

Feldforschungen starten und abbrechen

Beginnen mit einer Feldforschung könnt ihr erst, wenn ihr PokéStops besucht und die Foto-Disc dreht. Auf diese Weise schaltet ihr zufällige und beliebig viele Quests frei. Gleichzeitig könnt ihr allerdings zur drei Aufträge annehmen. Wollt ihr neue Aufgaben erhalten, müsst ihr bestehende erledigen oder angenommene Forschungsaufträge abbrechen. Zudem könnt ihr einen Pokéstop nur begrenzt für diesen Zweck nutzen. Nach Freischaltung der Aufgabe können Feldforschungen am jeweiligen PokéStop eine Zeit lang nicht mehr aktiviert werden.

Pokémon GO: Feldforschungen im Juli

Um in Pokemon Go den Forschungsdurchbruch zu erreichen, müsst ihr binnen sieben Tagen eine Feldforschung abschließen, dafür gibt es dann jeden Tag einen Stempel. Wer jeden Tag spielt, kann also jede Woche einen Durchbruch erzielen. Wer vom 1. Juli bis zum 1. September einen Durchbruch erlangt, bekommt die Chance, eines (oder sogar mehrere) der folgenden vier legendären Pokémon zu fangen:

Groudon

Kyogre

Latias

Latios

Die regulären Feldforschungen im Juli ändern sich im Vergleich zu den beiden Vormonaten kaum. Neu ist aber, dass ihr die Möglichkeit habt, einem Pandir mit ganz spezieller Optik zu begegnen.

Fang-Missionen

Feldforschung Belohnung Fange 1 Pokémon vom Typ Drache Dratini Fange 3 Pokémon vom Typ Elektro, Normal oder Gift Plusle/Minusle Fange 5 Pokémon vom Typ Kampf Kapilz Fange 5 Pokémon mit Einsatz von Beeren Ultrigaria Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Quapsel oder Vulpix Fange 5 Pokémon mit Einsatz von Nanabbeeren Schlukwech Fange 5 Pokémon vom Typ Wasser Jurob Fange 5 Pokémon vom Typ Flug, Psycho oder Unlicht Fiffyen Fange 7 Pokémon vom Typ Pflanze, Wasser oder Feuer Fukano Fange 10 Pokémon mit Einsatz von Sananabeeren Krakeelo Fange 10 Pokémon Karpador oder Teddiursa Fange 10 Pokémon vom Typ Boden Digda

Eier-Missionen

Feldforschung Belohnung Brüte 1 Ei aus Spoink (Shiny-Chance) oder Owei Brüte 3 Eier aus Magmar Brüte 5 Eier aus Chaneira

Kampf-Missionen

Feldforschung Belohnung Kämpfe in 1 Arena Menki oder Makuhita Kämpfe 5 mal in einer Arena Machollo (Shiny-Chance) Gewinne 1 Kampf Bisasam, Glumanda oder Schiggy (mit Shiny-Chance) Gewinne 3 Kämpfe Rossana Kämpfe in 1 Raid Meditie (Shiny-Chance) Gewinne ein Level 3 Raid oder höher Amonitas oder Kabuto (Shiny-Chance) Gewinne 5 Raids Aerodactyl (Shiny-Chance) Setze 7 super effektive Ladeattacken ein Elektek Gewinne ein Level 2 Raid oder höher Zobiris (Shiny-Chance) Gewinne 5 Arenakämpfe Sleima (Shiny-Chance)

Entwicklungs-Missionen & Ähnliche

Feldforschung Belohnung Entwickle 1 Pokémon Evoli oder Taubsi (beide Shiny-Chance) Verschicke 3 Pokémon Shuppet (Shiny-Chance) Verdiene 5 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Bummelz Verwende 5 mal ein Power-Up Glumanda, Bisasam oder Schiggy (alle Shiny-Chance) Tausche 1 Pokémon Driftlon (Shiny-Chance) Verschicke 10 Geschenke an Freunde Alola-Kokowei Nutze ein Entwicklungsitem Aerodactyl

Pokéball-Wurf-Missionen

Feldforschung Belohnung Lande fünf großartige Curvebälle hintereinander Pandir (Fellmuster #8) Lande drei großartige Würfe Nebulak, Anorith (Shiny-Chance) oder Liliep Lande drei gute Würfe hintereinander Onix Lande fünf gute Würfe Kleinstein (Shiny-Chance) oder Voltoball Lande drei fabelhafte Curvebälle hintereinander Larvitar (Shiny-Chance)

Pokémon GO: Feldforschungen im Juni

Um in Pokemon Go den Forschungsdurchbruch zu erreichen, müsst ihr binnen sieben Tagen eine Feldforschung abschließen, dafür gibt es dann jeden Tag einen Stempel. Wer jeden Tag spielt, kann also jede Woche einen Durchbruch erzielen. Wer bis Ende des jeweiligen Monats (In diesem Fall 30. Juni) einen Durchbruch erlangt, bekommt die Chance, eines der folgenden vier legendären Pokémon zu fangen:

Lugia

Ho-Oh

Latias

Latios

Déja-vu? Kein Wunder, die meisten der Belohnungen solltet ihr bereits aus dem Mai kennen. Durch die Abenteuerwoche, die gestern startete, gibt es allerdings auch einige neue Feldforschungen und dazugehörige Belohnungen.

Abenteuerwoche Feldforschungen

Feldforschung Belohnung Fange 5 Stollunior Metallmantel Fange 5 Amonitas oder Kabutos Aerodactyl (Shiny-Chance) Entwickel 1 Liliep oder Anorith Onix (Shiny-Chance) Brüte 2 Eier aus Ein Sonderbonbon oder Liliep (Shiny-Chance) Drehe 2 Pokestops, die du noch nie besucht hast Schilterus (Shiny-Chance) Drehe 25 Pokestops Koknodon (Shiny-Chance) Verdiene 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Anorith (Shiny-Chance)

Kampf-Missionen

Feldforschung Belohnung Kämpfe in 1 Arena Menki oder Machollo Kämpfe 5 mal in einer Arena Machollo (Shiny-Chance) Gewinne 1 Kampf Bisasam, Glumanda oder Schiggy (mit Shiny-Chance) Gewinne 3 Kämpfe Rossana Kämpfe in 1 Raid Meditie (Shiny-Chance) Gewinne ein Level 3 Raid oder höher Amonitas oder Kabuto (Shiny-Chance) Gewinne 5 Raids Aerodactyl (Shiny-Chance) Setze 7 super effektive Ladeattacken ein Elektek Gewinne ein Level 2 Raid oder höher Zobiris (Shiny-Chance) Gewinne 5 Arenakämpfe Sleima (Shiny-Chance)

Pokéball-Wurf-Missionen

Feldforschung Belohnung Lande 5 großartige Curvebälle hintereinander Pandir (neue Form 4) Lande 3 großartige Würfe Nebulak (Shiny-Chance), Liliep oder Anorith Lande 3 gute Würfe hintereinander Onix Lande 5 gute Würfe Kleinstein (Shiny-Chance) oder Voltoball Lande 3 fabelhafte Curvebälle hintereinander Larvitar (Shiny-Chance)

Eier-Missionen

Feldforschung Belohnung Brüte 1 Ei aus Spoink (Shiny-Chance) oder Owei Brüte 3 Eier aus Magmar Brüte 5 Eier aus Chaneira

Entwicklungs-Missionen & Ähnliche

Feldforschung Belohnung Entwickle 1 Pokémon Evoli oder Taubsi (beide Shiny-Chance) Entwickle 1 Pokémon mithilfe eines Items Panzaeron Verschicke 3 Pokémon Shuppet (Shiny-Chance) Verdiene 5 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Bummelz Verwende 5 mal ein Power-Up Glumanda, Bisasam oder Schiggy (alle Shiny-Chance) Tausche 1 Pokémon Driftlon (Shiny-Chance) Verschicke 10 Geschenke an Freunde Alola-Kokowei Nutze 5 Nanabbeeren zum Fangen von Pokémon Schluckwech Nutze 5 Beeren zum Fangen von Pokémon Ultrigaria Nutze 10 Sananabeeren zum Fangen von Pokémon Krakeelo

Pokémon GO: Feldforschungen im Mai

Im Mai 2019 gibt es endlich neue Feldforschungs-Belohnungen in Pokémon Go. Um in Pokémon Go den Forschungsdurchbruch zu erreichen, müsst ihr binnen sieben Tagen eine Feldforschung abschließen, dafür gibt es dann jeden Tag einen Stempel. Wer jeden Tag spielt, kann also jede Woche einen Durchbruch erzielen. Wer bis zum Ende des jeweiligen Monats (In diesem Fall 31. Mai) einen Durchbruch erlangt, bekommt die Chance, eines der folgenden vier legendären Pokémon zu fangen:

Lugia

Ho-Oh

Latias

Latios

Update: Wenn ihr auf der Suche seid nach den neuen exklusiven Feldforschungen vom 07.05 bis zum 17.05, die zum Kinostart von Meisterdetektiv Pikachu eingeführt wurden, haben wir die Lösungen für euch parat:

Feldforschung Belohnung Fange das Wasser-Pokémon, das in einem Rucksack getragen wird – Enton Karpador (Shiny-Chance) Fange das Samen-Pokemon, das in einem Fluss laufend gesehen wird – Bisasam Geckarbor Fange die Feuer-Entwicklung von Evoli: Flamara Arkani (Shiny-Chance) Fange 10 Pummeluff, Griffel oder Snubull Ditto, als Zubat „verkleidet“

Fang-Missionen

Feldforschung Belohnung Fange 5 Kampf-Typen Kapilz Fange 1 Drachen-Typ Dratini (Shiny-Chance) Fange 10 Pokémon Teddiursa oder Karpador (Shiny-Chance) Fange 5 Pokemon mit Wetterbonus Quapsel oder Vulpix Fange 5Wasser-Typen Jurob (Shiny-Chance) Fange 5Flug-, Psycho oder Unlicht-Typen Fiffyen (Shiny-Chance) Fange 3 Elektro- Normal- oder Gift-Typen Kabuto (Shiny-Chance) Fange 10 Boden-Typen Digda (Shiny-Chance) Fange 7 Pflanzen-, Wasser- oder Feuer-Typen Fukano (Shiny-Chance)

Kampf-Missionen

Feldforschung Belohnung Kämpfe in 1 Arena Menki oder Machollo Kämpfe 5 mal in einer Arena Machollo (Shiny-Chance) Gewinne 1 Kampf Bisasam, Glumanda oder Schiggy (mit Shiny-Chance) Gewinne 3 Kämpfe Rossana Kämpfe in 1 Raid Meditie (Shiny-Chance) Gewinne einen Level 3 Raid oder höher Amonitas oder Kabuto (Shiny-Chance) Gewinne 5 Raids Aerodactyl (Shiny-Chance) Setze 7 super effektive Ladeattacken ein Elektek Gewinne einen Level 2 Raid oder höher Zobiris (Shiny-Chance) Gewinne 5 Arenakämpfe Sleima (Shiny-Chance)

Pokéball-Wurf-Missionen

Feldforschung Belohnung Lande fünf großartige Curvebälle hintereinander Pandir (neue Form 4) Lande drei großartige Würfe Nebulak (Shiny-Chance), Liliep oder Anorith Lande drei gute Würfe hintereinander Onix Lande fünf gute Würfe Kleinstein (Shiny-Chance) oder Voltoball Lande drei fabelhafte Curvebälle hintereinander Larvitar (Shiny-Chance)

Eier-Missionen

Feldforschung Belohnung Brüte ein Ei aus Spoink (Shiny-Chance) oder Owei Brüte drei Eier aus Magmar Brüte fünf Eier aus Chaneira

Entwicklungs-Missionen & Ähnliche

Feldforschung Belohnung Entwickle ein Pokémon Evoli oder Taubsi (beide Shiny-Chance) Entwickle ein Pokémon mithilfe eines Items Panzaeron Verschicke 3 Pokémon Shuppet (Shiny-Chance) Verdiene 5 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Bummelz Verwende 5 mal ein Power-Up Glumanda, Bisasam oder Schiggy (alle Shiny-Chance) Tausche ein Pokémon Driftlon (Shiny-Chance) Verschicke 10 Geschenke an Freunde Alola-Kokowei Nutze 5 Nanabbeeren zum Fangen von Pokémon Schluckwech Nutze 5 Beeren zum Fangen von Pokémon Ultrigaria Nutze 10 Sananabeeren zum Fangen von Pokémon Krakeelo

Pokémon GO: Feldforschungen im April

Um in Pokémon Go den Forschungsdurchbruch zu erreichen, müsst ihr binnen sieben Tagen eine Feldforschung abschließen, dafür gibt es dann jeden Tag einen Stempel. Wer jeden Tag spielt, kann also jede Woche einen Durchbruch erzielen. Wer bis zum Ende des jeweiligen Monats (In diesem Falle den 30. April) einen Durchbruch erlangt, bekommt die Chance, eines der folgenden acht legendären Pokémon zu fangen:

Raikou, Entei, Suicune

Lugia, Ho-Oh

Regice, Registeel, Regirock

Die neuen Feldforschungen

Wie ihr ja sicher wisst, sind die Feldforschungen quasi die Quests von Pokemon Go. Jedes Mal, wenn ihr eine Aufgabe abschließt, bekommt ihr als Belohnung entweder Items oder es taucht ein Taschenmonster auf, welches ihr fangen könnt. Diese Quest erhaltet ihr durch Drehen PokeStop-Scheiben. Welches Pokemon hierbei auftaucht, können wir vorher nicht sehen. Wir haben für euch alle Feldforschungen und ihre Ergebnisse zusammengefasst, damit ihr wisst, welche Pokemon ihr zu erwarten habt.

Wie und auf welche Pokémon ihr im April durch Feldforschungen treffen könnt, erfahrt ihr hier:

Fang-Missionen

Feldforschung Belohnung Fange 5 Kampf-Typen Magnetilo Fange 1 Drachen-Typ Dratini (Shiny-Chance) Fange 10 Pokémon Karpador (Shiny-Chance) Fange 3 Pflanzen-Typen Bisasam Fange 5 Normal-, Elektro- oder Gift-Typen Starmie Fange 7 Flug-, Psycho. oder Unlicht-Typen Anorith Fange 10 Eis-Typen Kabuto (Shiny-Chance) Fange 10 Boden-Typen Sandan (Shiny-Chance)

Kampf-Missionen

Feldforschung Belohnung Kämpfe in 1 Arena Menki oder Machollo Kämpfe 5 Mal in einer Arena Machollo Gewinne 1 Kampf Bisasam, Glumanda oder Schiggy (mit Shiny-Chance) Gewinne 3 Kämpfe Rossana Kämpfe in 1 Raid Traumato (Shiny-Chance) Gewinne einen Level 3 Raid oder höher Amonitas oder Kabuto (Shiny-Chance) Gewinne 5 Raids Aerodactyl (Shiny-Chance) Setze 7 super effektive Ladeattacken ein Elektek

Pokeball-Wurf-Missionen

Feldforschung Belohnung Lande 5 großartige Curvebälle hintereinander Pandir Lande 3 großartige Würfe Nebulak (Shiny-Chance), Liliep oder Anorith Lande 3 gute Würfe hintereinander Onix Lande 5 gute Würfe Bidiza oder Voltoball Lande 3 fabelhafte Curvebälle hintereinander Larvitar

Eier-Missionen

Feldforschung Belohnung Brüte 1 Ei aus Snubbull(Shiny-Chance) oder Owei Brüte 3 Eier aus Magmar Brüte 5 Eier aus Chaneira (plus 3 Sonderbonbons)

Entwicklungs-Missionen & Ähnliche