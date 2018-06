Pokémon Go: Alle neuen Inhalte seit dem Launch

Bevor die neuen Pokémon-Spiele Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! Ende des Jahres erscheinen, haben wir für euch eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Pokémon Go angefertigt. Hier findet ihr alle Informationen über die besten Funktionen für neue wie auch bewährte Spieler. Erst letzte Woche sorgte The Pokémon Company mit der Ankündigung der neuen Teile für ordentlich Aufruhe.

Zurück in Kanto: Die neuen Features

Die zwei neuen Pokémon-Spiele erscheinen am 16. November 2018 auf der Nintendo Switch und kehren damit nach Kanto (der Region des ursprünglichen 151 Pokémon) zurück.

Darüber hinaus können Pokémon von Kanto, die ihr in Pokémon Go gefangen habt, auf Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! übertragen werden. Das bedeutet, dass Millionen von Go-Spieler einen Vorsprung beim Abschluss ihres Pokédex in diesem Herbst erhalten können. Wenn ihr aufgehört habt, Go zu spielen, nachdem der anfängliche Hype abgeklungen ist oder ihr ihn nie aufgegriffen habt, haben wir genau das Richtige für euch. Mittlerweile gibt es viele aufregende Features, die dazu beitragen, dass es zu einem robusteren Spiel geworden ist, als ihr wahrscheinlich realisiert. Hier sind einige der aufregendsten Features, die im letzten Jahren zu Pokémon Go hinzugekommen sind.

Der Überblick zu allen neuen Inhalten:

Dynamisches Wetter und Pokémon-Spawns

Wenn ihr beim Start von Pokémon Go den Hauptbildschirm betrachtet, zeigt das Logo oben rechts das aktuelle Wetter an. Das Wetter in Pokémon Go ist dynamisch und entspricht dem tatsächlichen realen Wetter um euch herum. Außerdem ändert es sich jede Stunde. In Pokémon Go sind derzeit acht Wetterzustände verfügbar: Regen, Wind, Schnee, Nebel, Sonne (tagsüber), klar (nachts), bewölkt und teilweise bewölkt. Das Wetter im Spiel beeinflusst das Erscheinen der Pokémon um euch herum, wobei einige Arten unter bestimmten Bedingungen wahrscheinlicher spawnen und die Angriffskraft bestimmter Moves während der Kämpfe erhöht wird.

Das Wetter ist eine der wichtigsten Veränderungen in Go seit seiner Einführung. Es hat das, was um euch herum erscheint, komplett verändert und eure Nachbarschaft könnte jeden Tag verschiedene Pokémon beherbergen. Wenn ihr Taubsi, Rattfratz und Zubat beim Start in eurem Haus findet, werdet ihr vielleicht überrascht sein, wie vielfältig die Pokémon-Population geworden ist.

Feldforschung

Zurück auf dem Hauptbildschirm ist das Fernglas in der rechten unteren Ecke. Darüber könnt ihr auf die Forschung zugreifen. Es gibt zwei Arten von Forschungen. Die erste ist die „Feldforschung“, welche ihr mehrmals am Tag durchführen könnt. Es gibt grundlegende Aufgaben (wie sich um ein Ei zu kümmern, zehn Pokémon zu fangen, etc.), die ihr normalerweise während des normalen Spiels vervollständigt. Ihr könnt neue Aufgaben erhalten, indem ihr einen beliebigen PokéStop besucht. Bis zu drei Aufgaben könnt ihr gleichzeitig behalten und solche, die ihr nicht möchtet, in den Mülleimer werfen. Entweder erhaltet ihr als Belohnung Gegenstände oder eine Begegnung mit einem Pokémon, sogar mit besseren Belohnungen für noch schwierigere Aufgaben.

Einmal am Tag erhaltet ihr bei der ersten Forschungsaufgabe einen Stempel. Für alle sieben gesammelten Stempel habt ihr die Chance, Forschungsdurchbrüche (kleine Box) zu öffnen, die euch mit einer Begegnung mit einem legendären Pokémon belohnt. Jeder Monat beinhaltet ein anderes Pokémon. Wenn ihr also am 31. Mai euren siebten Stempel bekommt und die Box sofort öffnet, erhaltet ihr Mays Pokémon. Wartet ihr bis zum nächsten Tag mit dem Öffnen der Box, erhaltet ihr Junes.

Spezialforschung

Die zweite Art von Forschung ist die „Spezialforschung“, welche in Pokémon Go einem Story-Modus am nächsten ist. Die Spezialforschung gibt euch eine Mission und eine Reihe von Aufgaben, die ihr für eine einzigartige Belohnung abschließen könnt. Die erste und einzige spezielle Forschungsaufgabe ist bisher „Eine mysteriöse Entdeckung“, bei der acht Gruppen von Aufgaben erledigt werden, um Mew zu begegnen.

Diese Missionen sind gespickt mit Auftritten von Professor Willow. Er erscheint am Ende eines jeden Schrittes in Zwischensequenzen, um einige neue Informationen mitzuteilen und euch zu versichern, dass ihr auf dem richtigen Weg seid.

Ihr könnt mehrere spezielle Forschungsaufgaben gleichzeitig durchführen. Darüber hinaus erklärt Niantic, dass diese niemals ablaufen werden, was bedeutet, dass ihr das Spiel sofort starten und eure Suche nach Mew beginnen könnt, wenn ihr es nicht bereits getan habt. Außerdem könnt ihr das Spiel selbst dann starten, wenn die nächste spezielle Forschungsaufgabe bereits erscheint. Jeder Spieler kann nur einen einzigen Mew erhalten und ihr werdet es nicht übertragen können. Also macht euch keine Sorgen darüber, dass er euch zufällig verloren geht!

Arenen und Raidkämpfe

Während ihr durch die Welt spaziert, seht ihr möglicherweise periodisch Meldungen auftauchen, dass ein Kampf in der Nähe beginnt oder ihr seht einen Timer genau über den Arenen laufen. Beide Möglichkeiten sind Teil des Raid-Systems, das Pokémon Go letztes Jahr hinzugefügt wurde.

Wenn ihr einen Raid erwischt, bevor er begonnen hat, seht ihr ein Ei oben auf einer Arena, das sich schließlich zu einem Raid-Boss entwickelt. Es gibt fünf Stufen von Raids. Dabei entspricht die Farbe eines Eis der Stärke des Pokémon im Inneren.

Level 1 und 2 Raids erkennt ihr an rosa Eiern, welche die einfachste Art von Kämpfen darstellen. Dies sind im Allgemeinen Kämpfe, die ihr selbst schlagen könnt, oder vielleicht mit der Hilfe von ein oder zwei anderen Trainern, wenn ihr ein niedriges Level habt.

Die gelben Eier stellen Level 3 und 4 Raids dar, die einen hohen Schwierigkeitsgrad haben. In fast allen Fällen kann ein Level-3-Raid von einem High-Level-Spieler im Alleingang geschlagen werden. Aber abhängig von deiner Battle-Party kann die Hilfe von einigen anderen Spielern nötig sein. Level 4 Raids erweisen sich als schwieriger, können aber in der Regel von fünf oder höchstens sechs Spielern bewältigt werden.

Legendäre Pokémon

Dunkle Eier repräsentieren legendäre Raids, die am schwierigsten zu bewerkstelligen sind. Wobei einige legendäre Pokémon leichter zu besiegen sind als andere. Spieler mit hohen Leveln sind auch in der Lage bloß mit zwei Spielern legendäre Pokémon zu fangen. Andere müssen sich dann auch mal mit einem Dutzend zusammentun, um zu siegen. Im Allgemeinen sind zehn Spieler eine gute Faustregel. Besonders über eine Reichweite von verschiedenen Erfahrungs-Leveln von 20 Spielern hinweg solltet ihr keine Probleme haben.

Der eigentliche Prozess des Kämpfens mit einem Raid-Boss wird deutlich leichter, wenn ihr euch die Zeit nehmt und die einzelnen Arten von Attacken und Pokémon-Typen versucht zu verstehen. Dann wisst ihr beispielsweise, dass ein Pokémon vom Typ Wasser super effektiv gegen Typ Feuer ist. So war das auch schon in den Pokémon Spielen der Vergangenheit. Das mag vielleicht sehr einfach klingen, aber zum Glück gibt es auch für den Fall, dass ihr mehr Schaden anrichten wollt, extra Faktoren.

STAB (oder gleichartiger Angriffsbonus) bedeutet, dass Pokémon zusätzlichen Schaden zufügen, wenn sie Attacken verwenden, die ihrem eigenen Typ entsprechen. Das Verstehen und Begreifen einer Reihe an Angriffen und der Schadensausgabe ist super wichtig, wenn ihr einen Raid-Boss mit einer kleinen Gruppe besiegen wollt.

So fangt ihr sie alle

Nachdem ihr einen Raid-Boss besiegt habt, erhaltet ihr einige Raid-Gegenstände. Anschließend habt ihr eine Chance auf eine Bonus-Challenge, welche es euch erlaubt, die Pokémon, gegen die ihr gerade angetreten seid, zu fangen. Je nachdem, wie viel Schaden ihr angerichtet habt und welches Team momentan die Arena kontrolliert, in der ihr euch bekämpft habt, bekommt ihr eine feste Anzahl an Premierebällen am Ende des Raids. Dies sind die einzigen Bälle, mit denen es euch möglich ist, Pokémon zu fangen. Gehen euch die Bälle aus, fliehen die Pokémon. Fangt ihr das Pokémon und es bleiben danach noch Bälle übrig, habt ihr leider nicht die Möglichkeit, die restlichen Bälle aufzubewahren.

Wollt ihr euch in einem Raid ausprobieren, bietet Pokémon die Möglichkeit, einmal am Tag an, einen gratis Raid Pass zu erhalten, indem ihr irgendeine Arena besucht. Alle weiteren Pässe können im Shop erworben werden oder aber ihr erhaltet eine besondere Einladung für den EX-Raid-Pass, sobald ihr die geforderten Konditionen einhaltet. EX-Raid-Pässe sind zurzeit der einzige Weg, Mewtwo zu battlen und zu fangen. Aber wir erwarten, dass in Zukunft weitere EX-Raid-Bosse hinzugefügt werden.

Falls ihr versucht, einige Level aufzusteigen, sind Raids einer der schnellsten Wege, um XP zu sammeln. Habt ihr also einige Glücks-Eier auf Vorrat, welche 30 Minuten lang all eure XP verdoppeln, solltet ihr sie auf jeden Fall nutzen.

Neue Pokémon Generationen

Pokémon Go zieht sich momentan über drei Pokémon Generationen hinweg, welche aus den Pokémon Editionen Rubin und Saphir stammen. Gegenwärtig sind für die Go-Version 371 Pokémon verfügbar, inklusive einiger, die nur per Raid, passionierter Suche und Forschung zu bekommen sind. Weitere erscheinen nur auf bestimmten Erdteilen der realen Welt.

Alle 151 Pokémon der ersten Generation sind aktuell im Spiel verfügbar. Zusätzlich hat Pokémon Go in letzter Zeit begonnen, zur Auswahl mit den ersten Kanto-Pokémon in ihrer Alola-Form zu erweitern. Diese sind alternative Versionen der originalen Pokémon und erscheinen in der siebten Generation in den Editionen Sonne und Mond, welche in der Region Alola spielen. Jetzt gibt es nur Kokowei, aber Niantic hat bereits angekündigt, dass viele weitere auf dem Weg sind.

Freut euch auch auf 98 Pokémon aus der zweiten Generation, welche ursprünglich aus der Pokémon Gold und Silber-Edition stammen. Während es nun schon ein ganzes Jahr her ist, seitdem die zweite Generation zu Pokémon Go hinzugefügt wurde, gibt es immer noch zwei Pokémons, die den Sprung noch nicht geschafft haben: Farbeagle und Celebi. Jedoch erwarten wir, dass Celebi in der nächsten Runde der Spezialforschung auftaucht.

Generation 3 wird Pokémon Go immer noch hinzugefügt, momentan fehlen nur noch 13 kleine Monster. Dazu gehören mysteriöse und legendäre Pokémon wie Deoxys und das Regi-Trio (Regirock, Regice und Registeel). Außerdem noch Pokémon wie Nincada und Perlu, welche unter besonderen Voraussetzungen entstehen. Wann die nächsten im Spiel zur Verfügung stehen, ist noch nicht bekannt.

Shiny-Pokémon

Mit Pokémon Go wurden auch endlich die Shiny-Pokémon angekündigt. Trotz ihrer Seltenheit und besonderen Farbgebung bieten sie sonst nichts, was ihnen gegenüber ihren originalen Abstammungen zum Vorteil wäre. Während Special Events kann die Wahrscheinlichkeit, auf ein Shiny-Pokémon zu treffen, erhöht werden. Auch das Auftauchen der Pokémon wie Absol und Flunkifer in Raids wird während Spacial Events geboostet.

Eure beste Chance, auf ein schillerndes Pokémon zu treffen, ist am Community Tag. Bei diesem monatlichen Event könnt ihr euch für drei Stunden austoben und euch wird ein Pokémon mit einer einzigartigen Attacke geboten. Während dieser gesamten drei Stunden am Community Tag spawnt das Pokémon en masse, wodurch eine Begegnung mit einem Shiny-Pokémon deutlich gesteigert ist.

Pokémon Go mit Let’s Go, Pikachu! sowie Let’s Go, Evoli! verknüpfen

Natürlich ist der aufregendste Grund, Pokémon Go zu spielen, dass ihr eure Pokémon aus Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! mit ins Spiel nehmen könnt. Alle Pokémon, die ihr übertragt, müssen dann ein erneutes Mal in einem speziellen Park, in dem sie erscheinen, gefangen werden. Wie das Ganze später aussehen wird, ist uns noch nicht bekannt. Aber Direktor Junichi Masuda hat bereits bestätigt, dass die schillernden Pokémon bei der Übertragung Shinies bleiben.

Zuletzt raten wir euch, eure Pokémon sinnvoll einzusetzen und im Zweifelsfall aufzusparen. So habt ihr in späteren Kämpfen mehr Chancen. Was mit den neuen Teilen Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! noch alles möglich sein wird, erfahrt ihr zu einem späteren Zeitpunkt bei uns.

