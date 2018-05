PokÃ©mon Go: Die Abenteuer Woche startet

Pokémon Go Inventar kann nun um 2.000 Gegenstände vergrößert werden

Viele Pokémon Go Trainer haben in der Vergangenheit während laufender Events , dass Luxus-Problem gehabt, das ihr Inventar voll gewesen ist. Dieses Problem wird jetzt geändert in dem das Inventar im Ingame Store um 2.000 Plätze vergrößert werden kann. Bei Pokémon Go ist das Inventar einer der Werkzeuge die den Spieler immer wieder in seinen Handlungen einschränken. Dementsprechend gibt es mittlerweile auch viele Tipps im World Wide Web wie man sein Inventar mit all den