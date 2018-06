Pokémon Go: Erste Einzelheiten zum Community Day im Juli

Devil May Cry 5: Heute findet der Livestream statt

Heute findet ein Livestream statt, in dessen Rahmen die Entwickler von Capcom neue Informationen zu ''Devil May Cry 5'' preisgeben wollen. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier. Devil May Cry 5: Livestream findet heute statt Vergangene Woche wurde ein neuer Teil des Hack 'n' Slay-Epos Devil May Cry für die PlayStation 4, Xbox One und den PC angekündigt. Allerdings haben die Verantwortlichen von Capcom noch keinen Release-Termin genannt. Jedoch findet heute ein Livestream statt, in dessen Zu