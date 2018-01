PokÃ©mon Go: Kyogre kann ab sofort gefangen werden

Pokémon GO: PvP-Kämpfe und Tauschfunktion noch in Planung

In den Hintergrund gerückt Als seinerzeit Pokémon GO noch nicht auf dem Markt war, wurde in den Trailern unter anderem die Tauschfunktion angepriesen. Diese sollte es Spielern möglich machen, miteinander Pokémon zu handeln. Nach Release, wurde es jedoch recht still um dieses Thema. Bis das Niantec-Marketing Oberhaupt Archit Bhargava dieses in einem aktuellen Statement noch einmal aufgriff. In seiner Ausführung heißt es, dass sich die Tauschfunktion, sowie einige andere Features noch in