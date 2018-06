Pokémon Go: Larvitar Community Day am 16. Juni

Dass sich Pokémon Go-Fans auch im Juni wieder auf ein umfangreichen Community Day freuen können, war zweifellos klar. Doch was bringt der bevorstehende Larvitar Community Day am 16. Juni mit sich?

Pokémon Go: Was der Community Day am 16. Juni so besonders macht

Am Samstag den 16 Juni 2018 können sich die wieder mehr werdenden Pokémon Go Spieler mal wieder über einen besonderen Tag freuen. An diesem Tag werden vermehrt Larvitars in der Wildnis spawnen. Wie Niantic ankündigte, wird jeder, der während des Community-Days einen Larvitar bis zum Tyranitar entwickelt (der insgesamt 125 Bonbons benötigt), den Rock-Typ Smack Down freischalten. Auch die Katapult-Attacke wird es noch stärker. Darüber hinaus können Trainer während des Events den dreifachen Wert an Erfahrungspunkte einheimsen. Der Weg zu Level 40 wird für viele Trainer also etwas erleichtert.

Katapult-Attacke

Die Despotar, die Ihr entwickelt oder fangt, können die Gestein-Attacke „Katapult“ beherrschen oder erlernen. Doch was ist so besonders an diesem Skill? Bisher waren die exklusiven Community Day-Attacken nur Lade-Attacken. Katapult ist diesmal eine Sofort-Attacke. Somit muss euer Despotar nicht seine sehr starke Attacke „Steinkante“ verlernen, um Katapult erlernen zu können. Dieses Feature macht den Community Day für viele Trainer zum bisher wichtigste Event dieser Art. Wir empfehlen Euch also, unbedingt Despotar während des Community Days zu fangen oder zu entwickeln, damit sie diese Attacke beherrschen.

Vorbereitung und Tipps für einen erfolgreichen Tag

Ihr solltet euch vorher auf jeden Fall ein paar Glückseier besorgen. Diese vervielfach noch mal euer EP. Auch die Pokebälle sollte ihr gut auffüllen, damit ihr ausreichend Larvitars catchen könnt.

Auch Lockmodule werden sich lohnen: Während des Events halten diese satte 3 Stunden an. Sucht euch also einen Ort mit viel Spots nebeneinander, um möglichst viele gleichzeitig laufen zu lassen, dies erhöht gewaltig eure Chance auf massig Pokémon.

Wer Rauch während seiner Tour aktiviert, erhöht erheblich die Zahl der Pokémon-Begegnungen. Die Chance auf Shinys wächst also, weil Ihr mehr Larvitar findet.