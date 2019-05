Pokémon GO: Neue Lockmodule mit Auswirkung auf Entwicklungen geleakt

Ein neuer Pokémon GO Leak macht die Runde und spornt die Fans des Mobile Games zu Spekulationen an. Der Dataminer Charles hat die Spieldateien von Pokémon GO inspiziert und hierbei drei neue Lockmodule gefunden. Diese könnten bestimmte Pokémon-Typen anlocken und deren Entwicklung ermöglichen, so mutmaßt zumindest die Community.

Drei an der Zahl

new lure items texts and raid week quests pic.twitter.com/RVuRywH2WK — Chrales (@Chrales) May 6, 2019

Charles hat gleich drei Lockmodule entdeckt, die zukünftig in das Spiel implementiert werden könnten. Das Glacial Lure Module lockt Pokémon vom Typ Eis an und das 30 Minuten lang, so wie wir es von regulären Lockmodulen gewohnt sind. Das Magnetic Lure Module präferiert Elektro- und das Mossy Lure Module Pflanzen-Pokémon. Zusätzlich zu dieser spezifischen Anziehungskraft bieten die Module aber noch etwas und eben diese Funktion löst nun die Spekulationswelle aus: Die Lockmodule sollen dazu verwendet werden können, Pokémon zu entwickeln. Die Spekulanten vermuten, dass unter anderem Magnezone, Voluminas und die Evoli-Weiterentwicklungen Glaziola und Folipurba unter diese Kategorie fallen könnten.

Neues Raid-Event im Anmarsch?

Der Dataminer will aber noch mehr herausgefunden haben. Laut seines Tweets werde es dieses Jahr eine Raid Week geben, in der drei Forschungsaufgaben auf die Trainer warten. Je nach Anzahl gewonnener Raids würden Preise eingeheimst; nicht weit hergeholt ist die Vermutung der Pokémon GO Zocker, dass als Belohnung die Lockmodule warten könnten.

Ob und wann das Feature integriert wird, steht bisweilen noch in den Sternen. Niantic hat sich bisher zu den Gerüchten nicht geäußert.