PokÃ©mon Go: Niantic veranstaltet Event zum Tag der Erde

Die Entwickler haben zusammen mit Mission Blue und Playmob ein Event zum Tag der Erde am 22. April angekündigt. Ist die Aufräumaktion erfolgreich, wird es viele Boni für die Community geben.

Clean-Up While You Catch ‘Em All

Am 22. April ist „Earth Day“ – der Tag der Erde. Niantic nimmt sich die Wertschätzung der Umwelt zu Herzen und organisiert deswegen eine Veranstaltung zur Unterstützung unseres Planeten.

„Der Tag der Erde ist der Wertschätzung unserer Umwelt und der Fürsorge für unseren Planeten gewidmet. Dazu leisten wir unseren Beitrag, indem wir weltweit mehr als 30 Aufräumaktionen veranstalten“, erklären die Entwickler.

In Partnerschaft mit der Non-Profit-Organisation Mission Blue, welche sich dem Schutz der Meere widmet, sollen Spieler weltweit den Impuls erhalten, ihre Umwelt zu achten und ihre Umgebung aufzuräumen. Sobald genügend Trainer am Event teilnehmen, schaltet Niantic für 48 Stunden spezielle Boni im Spiel frei. Räumen 1.500 Spieler auf, gibt es zwei Tage doppelt so viel Sternenstaub für gefangene Pokémon vom Typ Pflanze, Wasser und Boden. Kommen ganze 3.000 Trainer zusammen, sind für 48 Stunden die dreifache Menge Sternenstaub für gefangene Pokémon vom Typ Pflanze, Wasser und Boden angekündigt.

Um am Event teilnehmen zu können, ist es nötig, sich per Registrierung anzumelden. In Deutschland gibt es bisher noch keine Orte zur Veranstaltung zum Tag der Erde-Event. Aber ihr könnt über ein Google-Formular eine NGO bzw. NRO (Nichtregierungsorganisation) vorschlagen. Außerdem könnt ihr auf dieser Seite nachschauen, ob ein Event in eurer Nähe stattfindet. Bei weiteren Fragen könnt ihr die offizielle Seite zum Event besuchen.