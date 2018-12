Pokémon GO: PvP und Trainer-Kämpfe – So gehts richtig!

Gris: Der Schönste Plattformer 2018?

Der pittoreske Plattformer Gris von Devolver Digital und Nomada Studio wird heute am 13. Dezember endlich auf PC und MAC sowie auf der Switch veröffentlicht. Das Bilderbuch Abenteuer ist schon jetzt in unsere Herzen gesprungen. Gris In der traumhaften Welt von Gris sieht nichts aus wie gewohnt. Tempel stechen wie Monolithen in den wabernden Himmel und Vögel aus pechschwarzer Tinte versinken in den gebrochenen Staturen einer fremden Welt. Selbst die Bäume, die in Videospielen selten mehr