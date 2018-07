Pokémon GO: Schiggy mit Sonnenbrille am Community Day

Am Sonntag habt ihr die einmalige Chance auf das Pokémon Schiggy mit Sonnenbrille. Eventuell sogar auf ein Shiny-Schiggy! Alle wichtigen Infos zu dem Event und weiteren haben wir hier für euch gesammelt.

Events im Juli: Der Community Day

Am Sonntag, den 8. Juli ist es soweit. Von 11 bis 14 Uhr MESZ erscheint Schiggy beim Abschließen von Feldforschungsprojekten und bringt eine Menge Boni mit sich. Mit seinem Markenzeichen der Sonnenbrille gibt es auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einem Schillernden Schiggy begegnet. Weshalb trägt Schiggy eigentlich eine Sonnenbrille? Animefans wissen die Antwort. Im Deutschen „Die Schiggy-Meute“ (engl.: Squirtle Squad) taucht in der Episode eine Gruppe von Schiggy auf, welche von ihren Trainern verlassen wurden. Der Boss der Meute, Ashs Schiggy, trägt im Gegensatz zu den anderen eine eckige Brille.

Die Boni fallen für dieses Event leider etwas mau aus. Die Distanz, um Eier auszubrüten, wird um 1/4 reduziert und dass es 3-stündige Lockmodule gibt, ist bekannt. Niantic kündigte aber auch eine exklusive Attacke für den Sonntag an und da solltet ihr die Ohren aufsperren. Damit Turtok die Fähigkeit Aquahaubitze erlernen kann, müsst ihr zuvor euer Schiggy zu einem Schillok und schließlich Turtok verwandeln.

Bleibt aktuell: Was läuft momentan noch so?

Aufgrund von Netzproblemen hatten viele nicht die Möglichkeit, in Dortmund in der Safari-Zone am Samstag ins Spiel zu gelangen. Nun hat Niantic bekannt gegeben, dass es ein europaweites Event gibt. Dieses lief bereits bis heute (5. Juli) um 01:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Als Entschädigung erschienen Corasonn und Roselia in ganz Europa.

Außerdem sind die Boni der Global Challenge bis zum 9. Juli aktiv. Für die vier Challenges (Dortmunder Safari-Zone, Europa, Mittlerer Osten, Asien-Pazifik) erhaltet ihr einen Bonus mit entweder 3x Fang-EP, 3x Eier-EP, 2x Raid-EP oder 60 Minuten lang ein Glücks-Ei. Sobald ihr alle vier Challenges absolviert habt, schaltet ihr den Arktos-Tag am 7. Juli drei Stunden lang von 11-14 Uhr frei. Des Weiteren begegnet ihr Schillernden Arktos in Raid-Kämpfen und wer an dem Tag Pokestops dreht, bekommt einmalig 5 Raid-Pässe gratis.

