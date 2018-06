PokÃ©mon Quest: Schon jetzt mehr als eine Millionen Downloads

Schon kurz nach Release steht fest, dass der neue Free2Play-Titel große Erfolge feiern darf. Nach kürzester Zeit knackt das Spiel bereits die Marke von einer Millionen Downloads. Wenn man bedenkt, dass in nächster Zeit noch die mobilen Versionen veröffentlicht werden, kann man davon ausgehen, dass die Download-Zahlen weiterhin in die Höhe schießen werden.

Pokémon Quest: Millionen-Marke geknackt

An Vielen ging das neue kostenlose Pokémon-Spiel komplett vorbei. Was bisher nicht weiter beachtet wurde, hat nun einen beachtlichen Meilenstein erreicht. Der Free2Play-Titel hat es nämlich schon kurz nach Release auf satte eine Millionen Downloads auf der Switch gebracht. Da die Veröffentlichung der Android- und iOS-Version noch aussteht, kann man davon ausgehen, dass die Download-Zahlen sich in Zukunft nochmal um einiges erhöhen werden. In dem neuen Pokémon-Spiel, welches bisher nur für die Switch verfügbar ist, bildet ihr euch ein Team aus drei eurer liebsten Taschenmonstern. Mit diesem erkundet ihr dann die Insel Kubo-Eiland. Dort begebt ihr euch auf die Suche nach neuen Gebieten und wertvollen Schätzen. Nebenbei könnt ihr euch eine Basis erbauen, welche ihr auch dekorieren könnt.

Da das Spiel kostenlos ist, sagen die eine Millionen Downloads natürlich nicht viel über die Qualität des Spiels aus. Nichts desto trotz sind so hohe Zahlen in einem so kurzen Zeitraum sehr beeindruckend. Im Folgenden haben wir noch etwas Spielmaterial für euch.