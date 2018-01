Pokémon: Umfrage deutet Switch Release an

Seit einigen Monaten wird, bekanntermaßen, bei Game Freak an einem neuen „Pokémon“-Abenteuer für Switch gearbeitet. Aus einer aktuellen Umfrage geht hervor, dass der Release noch dieses Jahr erfolgen könnte.

Pokemon: Release für Switch in 2018?

Schon im letzten Jahr kündigte Nintendo im Zuge der E3 gleich mehrere Projekte für Nintendos Konsole an, worunter sich unter anderem ein neues Pokemon-Abenteuer befand. Noch sei unklar, ob es ein ganz neues Abenteuer für Ash und seine Freunde gibt, oder es eine überarbeitete Version der letzten Nintendo 3DS-Spiele sein wird. Zusätzlich stand nicht fest, wann das besagte „Pokémon“-Abenteuer im Endeffekt auf der Switch spielbar sein soll. Nun verdichten sich die Gerüchte, dass ein Release in 2018 wohl nicht ausgeschlossen ist.

Treffend zu den Diskussionen, befragte Nintendo User in den Niederlanden, welche Spiele für die Switch noch fehlen. Die Nutzer gaben an, dass sie sich neben „Bayonetta 3“ in den nächsten 12 Monaten gerne eine neue Pokemon Version zulegen wollen würden. In wie weit das Ganze in der Tat auf einen Release in diesem Jahr hindeutet, bleibt allerdings abzuwarten.